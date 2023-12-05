В окупованому Криму чули низку вибухів

У Криму знову неспокійно. Вночі проти 5 грудня мешканці жителі Феодосії та Керчі чули багато вибухів. Офіційної інформації про те, що трапилося. наразі немає.

Вибухи прогриміли близько 3:30, пише 24 Канал. Місцеві телеграм-канали пишуть, що у небі над Керчю нібито спрацювала система ППО. При цьому, подекуди у місті чомусь зникло світло.

Раніше Пильно слідкують за окупантами: "Атеш" провів розвідку у Бахчисараї й Севастополі

"У Керчі протягом години нарахували щонайменше 15 – 16 вибухів", – зазначили у телеграм-каналі "Кримський вітер". Крім цього, у мережі також розповіли про щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцеве та селища Войкове.

Водночас окупанти "тимчасово" перекрили рух автомобільного транспорту через Кримський міст. "У районі мосту немає світла, все у темряві", – мовиться у повідомленні, опублікованому в мережі о 3:36.



Керченський міст закрили для транспорту / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Новина доповнюється...