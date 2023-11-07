Окупанти нібито збили 17 дронів у Криму та вшанування 128 бригади: хронологія 622 дня війни
Українські воїни продовжують давати відсіч Росії. Країна-агресорка зазнає суттєвих втрат та немає успіху навіть на найгарячіших напрямках, попри всі зусилля ворожої армії.
Російська армія продовжує намагатися захопити українські території, тож повномасштабна війна триває. Про головні події 622 доби війни – читайте у тексті 24 Каналу.
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Передусім у розвідці зауважують, що "Аскольд", спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу російського флоту. Також в огляді наголошується, що удар стався далі на схід від Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів. Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, а це затримає постачання нових кораблів, У Токіо 7 – 8 листопада відбудеться зустріч глав МЗС країн G7. Війна в Україні буде на першому місці порядку денного зустрічі представників G7. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед від'їздом до Японії заявила, що для Європи та G7 на кону стоїть багато через війну в Україні. Країни продовжать разом працювати над створенням щита протиповітряної оборони України. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. Зокрема, Володимир Зеленський акцентував на тому, що наразі не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни. Натомість потрібно всі можливі ресурси – держави, бюджету, уваги та емоцій – направити на нашу перемогу. Українці вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку та ремонт вулиці, а на оборону. Українські сили атакували ракетоносій "Каракурт", який тепер доведеться відновлювати майже "з нуля". Наші військові пошкодили його під час атаки на суднобудівний завод "Залів" у Керчі. Річ у тім, що влучання ракетами SCALP припали саме на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калібр" та/або П-800 "Онікс". Тобто, внаслідок влучання знищено збройну систему судна. Росія знову вдається до цинічних методів ведення повномасштабної війни проти України. На окупованій території Херсонської області вони мінують критичну інфраструктуру. Такі дії свідчать про намір знищити критичну інфраструктуру. Ймовірно, таким чином загарбники готуються до необхідності відступати з окупованої Херсонської області. Російські військові не мають успіху на фронті. Для того, аби досягти поставлених цілей вони вдаються до випробування нових тактик. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що днями, противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Окупанти зробили це у нічний час під прикриттям туману. Водночас про успіх ворога не мовиться. У підсумку росіяни втратили чотири одиниці техніки і відступили. Втрати агресора невпинно ростуть: Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 622 дні. Протягом минулої доби на лінії бойових дій відбулося 78 зіткнень. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, проте успіху не мав. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Поблизу населеного пункту наші воїни відбили понад 20 атак. На Мар'їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового. Тут наші захисники відбили понад 10 атак. Українські захисники ліквідували колишнього командира 1065-го російського артилерійського полку. Мовиться про загарбника Алєксєя Коблова. Відповідний некролог росіяни вже поширюють у мережі. Ув’язнений затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що російські війська навесні 2024 року будуть ще менш здатними наступати. Дружина Гіркіна, Мирослава Регінська, опублікувала лист Гіркіна від 26 жовтня, де він підсумував прифронтову ситуацію в Україні за жовтень. Він написав, що російські сили демонструють "зростаючу слабкість", попри "загалом успішне відбиття" Росією українського наступу влітку та восени 2023 року. Гіркін стверджував, що російські війська не тільки не змогли розпочати широкі наступальні операції на початку осені, але й не змогли завершити навіть обмежені штурмові дії для досягнення оперативно важливих цілей в районі Куп'янська, Лиману та Авдіївки. Гіркін припустив, що через локалізовані українські атаки на лінії фронту до весни 2024 року погіршиться наступальний і оборонний потенціал Росії. Гіркін зазначив, що російським військам доведеться витратити решту осінньо – зимової кампанії на оборону, щоб усунути оперативні кризи. Мовиться про українську присутність на лівому березі Херсонської області. В тимчасово окупованому Криму в ніч на 7 листопада було неспокійно. Про звуки вибухів повідомили жителі Бахчисарайського, Сакського районів та Севастополя. Вибухи лунали в районі аеродрому "Бельбек", який для своїх військових цілей використовують окупанти. Він розташований поруч із Севастополем. Гауляйтер Міхаїл Развожаєв тим часом заявив, що у Севастополі нібито спрацювала система ППО. Ба більше, – вона буцімто "збила 5 безпілотників". У російському міноборони вирішили вразити цифрою "збитих" чи "перехоплених цілей". Там заявили, що біля узбережжя Криму та над Чорним морем начебто перехопили 8 та ліквідували 9 українських безпілотників. Тобто загалом "впоралися з 17 дронами". 3 листопада росіяни вдарили ракетою по особовому складу 128 бригади на Запоріжжі. Унаслідок ворожої атаки загинули 19 військовослужбовців. 6 листопада тисячі людей у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв. Запалювали лампадки у формі номера бригади – 128. Незабаром Євросоюз має оприлюднити звіт про успіх виконання Україною 7 вимог, необхідних для початку переговорів про її вступ до ЄС. У ЗМІ припускають, що наша країна отримає "зелене світло". За даними ЗМІ, 6 листопада глави кабінетів 27 єврокомісарів зустрілися, аби обговорити питання розширення Євросоюзу. Обговорення триватиме й 7 листопада. Головна тема розмови – початок перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Як ймовірну дату початку цих переговорів розглядають березень 2024 року. Також у ЄС планують надати статус кандидата Грузії. В Україні теж чекають на ствердне рішення Єврокомісії. Так, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина висловила впевненість, що 8 листопада ЄС надасть позитивний звіт, а в грудні на саміті – ухвалить рішення про початок переговорів. Росіяни підтягували резерви і готувалися до наступу на Сході приблизно три місяці. Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо. За словами підполковника, ворог тривалий час вів підготовку до штурмів. Водночас ЗСУ це бачили і розуміли, а тому теж готувалися – укріплювалися і підтягували резерви. Фітьо зазначив, що основне завдання росіян на Сході – знерухомити українські сили, зупинити їх, не дати змоги просуватися вперед. Наразі нічого не свідчить про те, що росіяни своїми постійними атаками планують заморозити бойові дії. Навпаки, каже Фітьо, ворог активно готується наступати – проводить штурмові дії та не припиняє обстрілів.
розвідка Британії назвала наслідки удару по "Аскольду" для Росії
Країни G7 обговорять створення "повітряного щита" для України
Зеленський закликав міста змінити пріоритети виділення грошей
Україна знищила ракетоносій ворога, який навіть не вийшов із заводу
На окупованій Херсонщині росіяни мінують критичну інфраструктуру
Генерал Тарнавський розповів про нову тактику, яку випробували загарбники
Оновлені втрати ворога
Сили оборони наступають біля Бахмута
ЗСУ ліквідували екскомандира 1065-го артилерійського полку
У ISW проаналізували лист Гіркіна із в'язниці
У районі військових аеродромів у Криму чули вибухи
На Закарпатті вшанували воїнів 128 бригади
ЄС підтримає переговори про вступ з України й Молдови, а Грузія отримає "кандидата"
У ЗСУ відповіли, чи зможе ворог піти в прорив на Сході
Передусім у розвідці зауважують, що "Аскольд", спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу російського флоту. Також в огляді наголошується, що удар стався далі на схід від Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів.
Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, а це затримає постачання нових кораблів,
У Токіо 7 – 8 листопада відбудеться зустріч глав МЗС країн G7. Війна в Україні буде на першому місці порядку денного зустрічі представників G7.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед від'їздом до Японії заявила, що для Європи та G7 на кону стоїть багато через війну в Україні.
Країни продовжать разом працювати над створенням щита протиповітряної оборони України.
Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. Зокрема, Володимир Зеленський акцентував на тому, що наразі не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни.
Натомість потрібно всі можливі ресурси – держави, бюджету, уваги та емоцій – направити на нашу перемогу. Українці вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку та ремонт вулиці, а на оборону.
Українські сили атакували ракетоносій "Каракурт", який тепер доведеться відновлювати майже "з нуля". Наші військові пошкодили його під час атаки на суднобудівний завод "Залів" у Керчі.
Річ у тім, що влучання ракетами SCALP припали саме на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калібр" та/або П-800 "Онікс". Тобто, внаслідок влучання знищено збройну систему судна.
Росія знову вдається до цинічних методів ведення повномасштабної війни проти України. На окупованій території Херсонської області вони мінують критичну інфраструктуру.
Такі дії свідчать про намір знищити критичну інфраструктуру. Ймовірно, таким чином загарбники готуються до необхідності відступати з окупованої Херсонської області.
Російські військові не мають успіху на фронті. Для того, аби досягти поставлених цілей вони вдаються до випробування нових тактик.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що днями, противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Окупанти зробили це у нічний час під прикриттям туману.
Водночас про успіх ворога не мовиться. У підсумку росіяни втратили чотири одиниці техніки і відступили.
Втрати агресора невпинно ростуть:
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 622 дні. Протягом минулої доби на лінії бойових дій відбулося 78 зіткнень.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, проте успіху не мав. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.
На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Поблизу населеного пункту наші воїни відбили понад 20 атак.
На Мар'їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового. Тут наші захисники відбили понад 10 атак.
Українські захисники ліквідували колишнього командира 1065-го російського артилерійського полку. Мовиться про загарбника Алєксєя Коблова.
Відповідний некролог росіяни вже поширюють у мережі.
Ув’язнений затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що російські війська навесні 2024 року будуть ще менш здатними наступати. Дружина Гіркіна, Мирослава Регінська, опублікувала лист Гіркіна від 26 жовтня, де він підсумував прифронтову ситуацію в Україні за жовтень.
Він написав, що російські сили демонструють "зростаючу слабкість", попри "загалом успішне відбиття" Росією українського наступу влітку та восени 2023 року. Гіркін стверджував, що російські війська не тільки не змогли розпочати широкі наступальні операції на початку осені, але й не змогли завершити навіть обмежені штурмові дії для досягнення оперативно важливих цілей в районі Куп'янська, Лиману та Авдіївки.
Гіркін припустив, що через локалізовані українські атаки на лінії фронту до весни 2024 року погіршиться наступальний і оборонний потенціал Росії. Гіркін зазначив, що російським військам доведеться витратити решту осінньо – зимової кампанії на оборону, щоб усунути оперативні кризи. Мовиться про українську присутність на лівому березі Херсонської області.
В тимчасово окупованому Криму в ніч на 7 листопада було неспокійно. Про звуки вибухів повідомили жителі Бахчисарайського, Сакського районів та Севастополя.
Вибухи лунали в районі аеродрому "Бельбек", який для своїх військових цілей використовують окупанти. Він розташований поруч із Севастополем.
Гауляйтер Міхаїл Развожаєв тим часом заявив, що у Севастополі нібито спрацювала система ППО. Ба більше, – вона буцімто "збила 5 безпілотників".
У російському міноборони вирішили вразити цифрою "збитих" чи "перехоплених цілей". Там заявили, що біля узбережжя Криму та над Чорним морем начебто перехопили 8 та ліквідували 9 українських безпілотників. Тобто загалом "впоралися з 17 дронами".
3 листопада росіяни вдарили ракетою по особовому складу 128 бригади на Запоріжжі. Унаслідок ворожої атаки загинули 19 військовослужбовців.
6 листопада тисячі людей у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв.
Запалювали лампадки у формі номера бригади – 128.
Незабаром Євросоюз має оприлюднити звіт про успіх виконання Україною 7 вимог, необхідних для початку переговорів про її вступ до ЄС. У ЗМІ припускають, що наша країна отримає "зелене світло".
За даними ЗМІ, 6 листопада глави кабінетів 27 єврокомісарів зустрілися, аби обговорити питання розширення Євросоюзу. Обговорення триватиме й 7 листопада.
Головна тема розмови – початок перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Як ймовірну дату початку цих переговорів розглядають березень 2024 року. Також у ЄС планують надати статус кандидата Грузії.
В Україні теж чекають на ствердне рішення Єврокомісії. Так, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина висловила впевненість, що 8 листопада ЄС надасть позитивний звіт, а в грудні на саміті – ухвалить рішення про початок переговорів.
Росіяни підтягували резерви і готувалися до наступу на Сході приблизно три місяці. Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.
За словами підполковника, ворог тривалий час вів підготовку до штурмів. Водночас ЗСУ це бачили і розуміли, а тому теж готувалися – укріплювалися і підтягували резерви.
Фітьо зазначив, що основне завдання росіян на Сході – знерухомити українські сили, зупинити їх, не дати змоги просуватися вперед.
Наразі нічого не свідчить про те, що росіяни своїми постійними атаками планують заморозити бойові дії. Навпаки, каже Фітьо, ворог активно готується наступати – проводить штурмові дії та не припиняє обстрілів.