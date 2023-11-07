Окупанти нібито збили 17 дронів у Криму та вшанування 128 бригади: хронологія 622 дня війни

Українські воїни продовжують давати відсіч Росії. Країна-агресорка зазнає суттєвих втрат та немає успіху навіть на найгарячіших напрямках, попри всі зусилля ворожої армії.

Російська армія продовжує намагатися захопити українські території, тож повномасштабна війна триває. Про головні події 622 доби війни – читайте у тексті 24 Каналу.

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