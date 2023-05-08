У страху очі великі: міноборони Росії забрехалось через вибухи в Криму
На тимчасово окупованому Кримському півострові в самому розпалі сезон "бавовни". Вночі 7 травня там пролунало кілька гучних вибухів внаслідок ударів безпілотниками. Версії в Росії щодо подій дуже відрізняються.
Офіційна інформація у Росії не лише не відповідає дійсності, але й не збігається з іншою інформацію від російської влади. Про це 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов.
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У Росії забрехались
В ніч на 7 травня у Криму, Севастополі та інших містах пролунали гучні вибухи. Так званий окупаційний "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що Кримський півострів начебто атакували понад 10 безпілотників. Він також повідомив, що 3 БПЛА нібито збили, що сталось з іншими – суцільна загадка.
Втім пізніше того ж дня міноборони Росії заявило про буцімто знищення 22 ударних безпілотників над Чорним морем.
Звісно, вони заявляють, що це БПЛА Збройних Сил України, але при цьому не пояснюють, чому в кримських містах працювала система ППО, якщо дрони збили над Чорним морем. У страху очі великі,
– зазначив Олег Жданов.
Це інформація, яку офіційно повідомляють у Росії. Хоч насправді в Криму були бойові пуски ракет ППО, потужні вибухи, внаслідок яких, як казали, мешканці тимчасово окупованого півострова, тремтіли вікна та трусились стіни.
Олег Жданов про брехню міноборони Росії про безпілотники в Криму: дивіться відео
Що відбувається в Криму: головне
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів про сезон "бавовни" у Криму. За його словами, будь-які цілі військові об'єкти окупантів є законними для українських військових.
- Крім того, він нагадав, що тимчасово окупований Крим – це українська територія. Тобто будь-які дії Сил безпеки та оборони, правоохоронних органів, спецслужб на українській території є також цілком законними.
- Тим часом керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що для "понаєхавших" триває далеко не курортний сезон, натомість для місцевих – усе спокійно.