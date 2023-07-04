Звільнення і деокупація Криму наближається, – ГУР про вибухи у Севастополі

У тимчасово окупованому Криму все частіше лунають вибухи. Це може свідчити про те, що звільнення півострова від загарбників наближається.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що спокійно у Криму буде лише тоді, коли окупанти залишать захопленні території, повідомляє 24 Канал.

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Деокупація Криму наближається

Юсов наголосив, що на окупованих територіях, зокрема – і в Криму, залишаються українські громадяни. Такі люди чекають на деокупацію, й тому й навпаки – радіють "цвітінню бавовни".

Якщо вести мову про вибухи в Севастополі, то чому скаржитися? Українські громадяни. Проукраїнськи налаштовані люди, які чекають на повернення законної влади, навпаки радіють цим звукам. Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближається,

– наголосив Юсов.

Разом з тим, у ГУР МО заявили, що вибухи у Криму більше не будуть коментувати. Адже спокійно там буде лише тоді, коли півострів повернеться під контроль України та чинної влади. За словами Юсова, вибухи припиняться лише тоді, коли із захоплених територій втечуть загарбники. Окрім того, він акцентував, що до деокупації "усе, що відбувається на окупованих територіях, – за це несе відповідальність так звана "окупаційна адміністрація".

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