Кремлю підготуватися? – Арестович про вибухи у Криму

Біля Новофедорівки, що у Криму, 9 серпня лунали потужні вибухи. В Офісі Президента відреагували на подію.

Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що все йде "за алфавітом". Спочатку були Бєлгород, Вороніж і Курськ.

Подія дня "Бавовна" в Новофедорівці: окупанти оголосили евакуацію і вигадують, що "здетонували боєприпаси"

Кремлю приготуватися

російська звичка курити біля бавовни зрештою їх загубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Бєлгород, В-Вороніж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю приготуватися?

– сказав Арестович.

Вибухи у Криму 9 серпня: дивіться відео

Як українці коментують заяву Арестовича

На пост Арестовича відреагували і українці. Вони оцінили ролик з потужними вибухами у Криму:

"Гарний настрій плюс!"

"Гарні новини!"

"Філіп Морріс Україна схвалює!"

"Можна такі відосіки щоденно? Це найкращі ліки для душі!"

"Скоро місто на букву "М" буде"

"Боже, як гарно"

До речі, саме біля Новофедорівки розташований той військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Наразі журналісти повідомляють про 2 постраждалих. Люди кажуть, що було схоже, неначе детонували боєприпаси. У напрямок місця вибуху їхали численні машини швидкої допомоги, також прибуває і санавіація.

Як окупанти реагують на вибухи у Криму

Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов підтвердив, що вибухи у Сакському районі були. Більше ніякої інформації він не повідомив.

Пропагандистка маргаріта сімоньян чомусь переконана, що це не "приліт". У соцмережах вона написала, що це диверсія, а, можливо, і взагалі "головотяпство". Її "колега" про продукуванню фейків ольга скабєєва була лаконічною: "Щось взагалі перебор".

Тим часом місцеві телеграм-канали пишуть, що населення дуже налякане. Через намагання людей швидко виїхати утворились затори.

Інші вибухи у Криму

1 серпня чули вибухи і в окупованому Севастополі. Проте тоді окупаційна влада пояснила, що це була тренувальна робота ППО.

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