На авіабазі під Сімферополем, де пролунали вибухи, перебувало 24 російських літаки – Грозєв

У окупантів в Криму 16 серпня трапилася чергова "бавовна". Там були вибухи, хоча загарбники у звичному дусі намагаються це приховувати.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив про ймовірні втрати росіян через "бавовну" в Криму. За його словами, російські пропагандисти повідомляли про нову пожежу на військовому аеродромі селища Гвардійське.

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Які літаки втратила росія

За даними Грозєва, на цьому аеродромі ворога було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ. Він входив до складу військово-морського флоту росії.

Над військовою авіабазою стояли клуби чорного диму. Це повідомляли місцеві жителі, як і про самі вибухи.

Пропагандисти казали, що окупанти перевіряють версію про те, що буцімто атакували аеродром малим безпілотником. Розбили склад боєприпасів.

Чубаров про ймовірні втрати росії

Глава Меджлісу кримськотатарського народу також припускав, якими можуть бути втрати ворога через вибух у Гвардійському. Як він пояснив, що після вибухів в аеродромі Саки, основними для скупчення російської техніки залишаються військові летовища у Гвардійському та Бельбеці.

Ба більше, окупанти не зможуть довго приховувати правду та рано чи пізно будуть змушені назвати реальні причини вибухів.

Тим часом окупанти точно злякалися. Адже оголосили режим надзвичайної ситуації у Джанкойському районі. Це сталося після "бавовни" поблизу Джанкоя. Адже за 16 серпня в Криму було декілька вибухів. Окрім аеродрому, ще вибухали склади боєприпасів і була пожежа на підстанції. Через це тепер у Джанкой не їдуть потяги.

Вибухи в Криму

У Джанкої, що в окупованому Криму, 16 серпня пролунала серія вибухів. Невдовзі стало відомо про детонацію боєприпасів. Спочатку повідомляли про те, що горить електростанція в населеному пункті Майське, що розташоване біля Азовського. Але незабаром стало відомо, що це таки вибухи й детонація.

Внаслідок вибухів біля Джанкоя, що у тимчасово окупованому Криму, була пошкоджена залізнична інфраструктура. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що це може пришвидшити деокупацію півострова.

А очевидці змогли зафіксувати на відео момент потужного вибуху поблизу Джанкоя. Його масштаб був таким, що явно не мав нічого спільного з пожежею на підстанції.

Що означають вибухи під Джанкоєм: дивіться відео