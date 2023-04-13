У Криму знову гучно: "бавовна" лунала на сході Криму, де була російська техніка

"Бавовна" пролунала в районі села Кринички Кіровського району. За даними місцевих, у районі вибуху було багато російської техніки.

"Бавовна" пролунала вранці 13 квітня 2023 року. З опублікованих кадрів видно, що там окупанти зберігали свою техніку.

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Що відомо про вибух в Криму

У районі села Кринички Кіровського району Криму сьогодні (13 квітня – 24 Канал) вранці щось вибухнуло,

– заявили в телеграм-каналі.

Ба більше, місцеві мешканці навіть повідомили, що на місці вибуху окупанти зберігали багато своєї військової техніки.

Вибух в Криму пролунав вранці 13 квітня



"Бавовна" була в районі зберігання ворожої зброї



Де пролунали вибухи у Криму – дивіться на карті / Фото "КРИМського бандерівця"

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