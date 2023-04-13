У Криму знову гучно: "бавовна" лунала на сході Криму, де була російська техніка
Джерело:"Кримський вітер"
"Бавовна" пролунала в районі села Кринички Кіровського району. За даними місцевих, у районі вибуху було багато російської техніки.
"Бавовна" пролунала вранці 13 квітня 2023 року. З опублікованих кадрів видно, що там окупанти зберігали свою техніку.
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Що відомо про вибух в Криму
У районі села Кринички Кіровського району Криму сьогодні (13 квітня – 24 Канал) вранці щось вибухнуло,
– заявили в телеграм-каналі.
Ба більше, місцеві мешканці навіть повідомили, що на місці вибуху окупанти зберігали багато своєї військової техніки.
Вибух в Криму пролунав вранці 13 квітня
"Бавовна" була в районі зберігання ворожої зброї
Де пролунали вибухи у Криму – дивіться на карті / Фото "КРИМського бандерівця"
Новини щодо Криму: коротко
- У тимчасово окупованому росіянами Криму окупанти на 9 травня заборонили паради. Також скасували демонстрації на 1 травня. Вороги написали, що ухвалили відповідне рішення "з міркувань безпеки". Очевидно, окупанти бояться "бавовни" на півострові.
- Постійний представник Зеленського в Криму Таміла Ташева заявила, що Крим буде звільнений військовим шляхом. Раніше на саміті "Кримської платформи" говорили про дипломатичний шлях, проте Росія самостійно змінила правила гри, а відтак пріоритети України змінились.
- Вранці 8 квітня вибухи пролунали у Феодосії. Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан пояснив, що вони цілком можуть бути початком операції визволення Криму від Росії.