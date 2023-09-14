У Зеленського сказали, якою зброєю кошмарять окупантів у Криму

У Євпаторії 14 вересня українські військові знищили російську ППО С-400 "Тріумф". А 13 вересня українські захисники вдарили по Севастополю. Там унаслідок цього зазнали пошкоджень щонайменше два російських судна.

Та Україна працює по тимчасово окупованому Криму лише українською технікою та зброєю. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що видно, наскільки ефективні ці операції.

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"Все, що ми знищуємо в Криму, для цього ми використовуємо українську техніку та українську зброю. Чудово працюють і хлопці з ГУР, і з СБУ, і з Повітряних Сил, і ВМС. Генеральний штаб плануванням займається. Вони чітко розуміють, як треба працювати по півострову Крим", – наголосив Подоляк.

Ефективний інструмент ведення війни

Радник керівника ОП додав, що знищення ворожої ППО "Тріумф" на тимчасово окупованому півострові – це якраз про те, що треба відкрити небо над Кримом. Це дозволить ефективніше атакувати вже військову інфраструктуру ворога – заводи, бази та склади з паливом, боєприпасами тощо.

Нині така тактика зрозуміла й чітко відстежується. Окрім того, треба перебити можливість росіян забезпечувати свої війська через півострів.

Це вкрай ефективний інструмент введення війни з боку ЗСУ. Він добре використовується. Ефективний і лякає Росію безсумнівно, дає конкретний матеріальний результат, знищення конкретних обсягів техніки. Це дуже важливо,

– сказав Михайло Подоляк.

Він зауважив, що інтенсивність цього буде збільшуватися, адже Україна виробляє все більше дронів та ракет. Хоч це й не так швидко, як би хотілося, бо процеси складні технологічно й потребують роботи з партнерами.