Дрони СБУ вразили базу росіян на озері Донузлав і катер "Тунець", – ЗМІ

З'явилися супутникові знімки зі слідами пожежі після імовірного удару по російській військовій базі на озері Донузлав у Криму.

Це не перше ураження: наприкінці травня бійці ГУР знищили декілька ворожих катерів. Тоді вони іронічно назвали операцію "тунцем по-кримськи".

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У Криму могли уразити російський катер "Тунець"

"Радіо Свобода" публікує супутникові знімки високої роздільної здатності, на яких видно сліди пожежі після українського удару по російській військовій базі на озері Донузлав в анексованому Криму. Один з осередків пожежі розташований на території Донузлавської вітрової електростанції, але основна шкода була завдана військово-морській базі,

– мовиться в повідомленні.

Супутникові знімки Донузлава / "Радіо Свобода"

Окупаційна влада повідомляла, що в ніч проти 18 липня в цьому районі було знищено надводні дрони-камікадзе.

В УНІАН із посиланням на власні джерела в силових структурах повідомили, що внаслідок атаки були виведені з ладу:

штаб із пунктом управління;

склад боєприпасів і техніки;

електропідстанція;

технічні споруди;

вогневі позиції окупантів.

І виклали відео, як дрони СБУ могли атакувати базу берегової охорони на озері Донузлав.

Ударний морський дрон СБУ уражає російський катер КС-701 "Тунець": дивіться відео

У телеграм-каналі "КіберБорошно" також оприлюднили супутникові знімки до та після удару:

Деталі про атаку по Донузлаву

Джерела 24 Каналу повідомляли, що 18 липня СБУ і ВМС атакували російську базу берегової охорони на озері Донузлав, що призвело до завдання серйозних пошкоджень та відключення важливих об'єктів. Атака сталась під час навчань окупантів із захисту акваторії.

Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам",

– повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.

Характеристики катера "Тунець":

довжина корпусу – 8,1 метра;

ширина корпусу – 2,50 метра;

висота борту – 1,2 метра;

висота катера – 2,55 метра (без щогли);

повна водотоннажність – 3,90 тонни;

осадка – 0,35 метра;

швидкість вітру – 20 метрів на секунду;

морехідність (висота хвилі) – 1,5 метра;

кількість пасажирів – від 6 до 12 осіб;

потужність двигуна – 250 кінських сил;

швидкість – 85 кілометрів на годину;

запас палива – 520 літрів.

Нагадаємо, Донузлав – найглибше озеро в Криму і найбільше озеро Чорноморського району, належить до Тарханкутської групи озер.