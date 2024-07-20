Дрони СБУ вразили базу росіян на озері Донузлав і катер "Тунець", – ЗМІ
Джерело:Мілітарний
З'явилися супутникові знімки зі слідами пожежі після імовірного удару по російській військовій базі на озері Донузлав у Криму.
Це не перше ураження: наприкінці травня бійці ГУР знищили декілька ворожих катерів. Тоді вони іронічно назвали операцію "тунцем по-кримськи".
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У Криму могли уразити російський катер "Тунець"
"Радіо Свобода" публікує супутникові знімки високої роздільної здатності, на яких видно сліди пожежі після українського удару по російській військовій базі на озері Донузлав в анексованому Криму. Один з осередків пожежі розташований на території Донузлавської вітрової електростанції, але основна шкода була завдана військово-морській базі,
– мовиться в повідомленні.
Супутникові знімки Донузлава / "Радіо Свобода"
Окупаційна влада повідомляла, що в ніч проти 18 липня в цьому районі було знищено надводні дрони-камікадзе.
В УНІАН із посиланням на власні джерела в силових структурах повідомили, що внаслідок атаки були виведені з ладу:
- штаб із пунктом управління;
- склад боєприпасів і техніки;
- електропідстанція;
- технічні споруди;
- вогневі позиції окупантів.
І виклали відео, як дрони СБУ могли атакувати базу берегової охорони на озері Донузлав.
Ударний морський дрон СБУ уражає російський катер КС-701 "Тунець": дивіться відео
У телеграм-каналі "КіберБорошно" також оприлюднили супутникові знімки до та після удару:
Деталі про атаку по Донузлаву
Джерела 24 Каналу повідомляли, що 18 липня СБУ і ВМС атакували російську базу берегової охорони на озері Донузлав, що призвело до завдання серйозних пошкоджень та відключення важливих об'єктів. Атака сталась під час навчань окупантів із захисту акваторії.
Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам",
– повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.
Характеристики катера "Тунець":
- довжина корпусу – 8,1 метра;
- ширина корпусу – 2,50 метра;
- висота борту – 1,2 метра;
- висота катера – 2,55 метра (без щогли);
- повна водотоннажність – 3,90 тонни;
- осадка – 0,35 метра;
- швидкість вітру – 20 метрів на секунду;
- морехідність (висота хвилі) – 1,5 метра;
- кількість пасажирів – від 6 до 12 осіб;
- потужність двигуна – 250 кінських сил;
- швидкість – 85 кілометрів на годину;
- запас палива – 520 літрів.
Нагадаємо, Донузлав – найглибше озеро в Криму і найбільше озеро Чорноморського району, належить до Тарханкутської групи озер.