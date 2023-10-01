У Джанкої знову "бавовняний" день: окупантам примарилися "збиті" ракети та пошкоджені склади
Джерело:Іван Федоров
У тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму, місцеві повідомляють про потужний вибух. Цього ж разу окупанти вже класично повідомили про роботу ППО, хоч і з значним запізненням.
До Криму вже регулярно навідують то "невідомі" безпілотники, то "невідомі" ракети. Протягом принаймні годину кримчани не знали, що ж літало над Джанкоєм.
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Знову щось сталося у Криму
У північній частині окупованого півострова на День захисників та захисниць України доволі гучно. Місцеві жителі Джанкою близько 12:38 повідомили про потужний у вибух неподалік кримського міста.
Так звана "влада" півострова спочатку вирішила ніяк реагувати на ситуацію, попри масові повідомлення про вибух у місцевих пабліках. Аж через годину окупанти заявили про "роботу ППО".
Сєргєй Аксьонов заявив про нібито збиття ракети над Джанкоєм та відсутність жертв й постраждалих. За словами гауляйтера, її уламки впали на складські приміщення та пошкодили їх. Представник окупаційної адміністрації також спробував заспокоїти місцеве населення.
А міноборони країни-агресорки повідомило про буцімто збиття не однієї, а одразу двох ракет. Окупанти вкотре безпідставно звинуватили Україну у "теракті" та відзвітували про нібито знищення оперативно-тактичних ракет "Грім-2". У відомстві Сєргєя Шойгу додали, що ракетні уламки впали на території Джанкойського району.
Ситуація в Джанкої зараз / фото з телеграм-каналів
У Криму оголосили повітряну тривогу вже після ймовірного прильоту по Джанкою.
Де розташований Джанкой: дивіться на карті
Крим – під прицілом
- Наразі розпочався новий етап війни, у якому Україна відпрацьовує новітню зброю – удари по штабу Чорноморського флоту та російських кораблях тому приклад. Зараз держава проходить етап вибухового зростання номенклатури. З часом цей перелік зменшиться й тоді буде масштабування кількості озброєння.
- Постійні удари по Криму вплинули на логістику Росії на материковій частині України. Зокрема, в паніці росіяни уже почали будівництво залізничного сполучення з Донецькою областю, щоб мати шлях у ключові точки навіть після падіння Кримського моста.
- Наразі ситуація в окупантів тривожна – вони ніде не можуть сховати свої кораблі, штаби чи будь-які інші об’єкти окупаційної присутності. У ГУР заявили, що єдиний безпечний варіант для росіян у Криму – перебазуватись геть з українського півострова.