Не допомогло: збита у Криму ракета впала на вантажівку з російськими військовими
Проросійські пабліки повідомляють, що уламки збитої під час атаки на Крим ракети влучили у вантажівку з окупантами. За іронією долі вони нещодавно повернулися з Запорізького напрямку.
Варто зазначити, у день "збиття" місцеві повідомляли про вибухи у селищі Сахарна Головка, що поблизу Севастополя. Також вони публікували кадри стовпа диму в окупованому Криму.
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ППО "впоралася" з завданням
Пропагандистські телеграм-пабліки повідомляють, що у середу 18 жовтня російській ППО вдалося збити ракету під Севастополем. Однак її уламки впали на вантажівку, у якій їхали окупанти з війни в Україні. Доля зіграла поганий жарт – вони нещодавно прибули на ротацію з Запорізького напрямку.
Повідомляється, що загинуло 7 російських військових, а ще 5 – поранені. За словами самих росіян, ППО зі своїм завданням "впоралася", проте є "але". Російський офіцер у Севастополі заявив пропагандистам, що потрібно змінювати принцип роботи ППО.
Тепер потрібно ще подумати, як і де збивати ракети. А якщо наступного разу уламки впадуть на житлові будинки? Потрібно змінювати принципи роботи ППО,
– заявив російський службовець.
Варто зазначити, що жителі Криму наполягають, що росіяни не збили ракету – вони чули один вибух, після чого ввімкнули сирени. Ймовірно, зброя вразила військову частину неподалік селища Сахарна Головка. Там розташовані склади з озброєнням.
Що відомо про атаку на Сахарну Головку
- Ввечері 18 жовтня в окупованому Криму пролунав потужний вибух. Росіяни класично списали його на роботу ППО, яка за їх же словами була "успішною". Однак місцеві жителі селища Сахарна Головка публікували фото величезного стовпу диму і заявляли, що від удару у них ледь не повилітали шибки.
- Варто зазначити, що у цьому населеному пункті розташовані бази ракетного та мінно-торпедного озброєння 758 центру Чорноморського флоту. Приблизні координати нового удару такі: 44.626441, 33.583587.
- Близько місяця тому Сахарну Головку вже атакували, внаслідок чого загибла одна особа та ще 2 – дістали поранення. Цього разу офіційно окупанти повідомили, що обійшлося без жертв та руйнувань.