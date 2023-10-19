Не допомогло: збита у Криму ракета впала на вантажівку з російськими військовими

Проросійські пабліки повідомляють, що уламки збитої під час атаки на Крим ракети влучили у вантажівку з окупантами. За іронією долі вони нещодавно повернулися з Запорізького напрямку.

Варто зазначити, у день "збиття" місцеві повідомляли про вибухи у селищі Сахарна Головка, що поблизу Севастополя. Також вони публікували кадри стовпа диму в окупованому Криму.

Дивіться також Перемога України, ядерні удари чи холодна війна: в ЄС назвали 4 можливі сценарії майбутнього

ППО "впоралася" з завданням

Пропагандистські телеграм-пабліки повідомляють, що у середу 18 жовтня російській ППО вдалося збити ракету під Севастополем. Однак її уламки впали на вантажівку, у якій їхали окупанти з війни в Україні. Доля зіграла поганий жарт – вони нещодавно прибули на ротацію з Запорізького напрямку.

Повідомляється, що загинуло 7 російських військових, а ще 5 – поранені. За словами самих росіян, ППО зі своїм завданням "впоралася", проте є "але". Російський офіцер у Севастополі заявив пропагандистам, що потрібно змінювати принцип роботи ППО.

Тепер потрібно ще подумати, як і де збивати ракети. А якщо наступного разу уламки впадуть на житлові будинки? Потрібно змінювати принципи роботи ППО,

– заявив російський службовець.

Варто зазначити, що жителі Криму наполягають, що росіяни не збили ракету – вони чули один вибух, після чого ввімкнули сирени. Ймовірно, зброя вразила військову частину неподалік селища Сахарна Головка. Там розташовані склади з озброєнням.

Що відомо про атаку на Сахарну Головку