Хай вчаться вимовляти "бавовна", – Гуменюк порадила окупантам в Криму приготуватись до сюрпризів
До селища Октябрське у Красногвардійському районі Криму 22 липня завітала "бавовна", а напередодні гучно було на Старокримському полігоні. Окупанти дуже нервуються через вибухи на півострові, але далі їх чекає ще багато сюрпризів.
Оскільки Збройні Сили України вміють гарно тримати інтригу. Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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Окупантам слід приготуватися
Окрім того, факт того, що окупанти збентежені через вибухи на окупованому українському півострові, лише спрощує прихід "бавовни" до Криму.
Тому хай (росіяни – 24 Канал) вчаться вимовляти "бавовна" зі страхом,
– наголосила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь".
Наразі ж для загарбників лунають "гучні аплодисменти", які не закінчуються упродовж кількох днів. Це абсолютно вписується у логіку та закони ведення війни. Все, що ворог може підтягнути та використовувати у війні є нашими легітимними цілями та ЗСУ мають право знищувати, оскільки звільняють наші землі.Зверніть увагу! Уночі проти 19 липня було гучно на Старокримському полігоні. Унаслідок цього розпочалася детонація боєприпасів, яка й досі триває.
У Криму сезон "бавовни": останні новини
- Зранку 22 липня пролунали вибухи на аеродромі в селищі Октябрське, що в окупованому Криму. Це спричинило пожежу та детонацію боєприпасів. Ця авіабаза була одним із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР.
- В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили влучання по ворожих цілях у Красногвардійському районі Криму. Також там опублікували відео, як детонують боєприпаси окупантів. Переглянути можна тут.
- 20 липня місцеві повідомляли про звуки вибухів у Новофедорівці. Попередньо вони лунали поблизу військового аеродрому "Саки". Це летовище ворог використовує, щоб завдавати ударів по Півдню України. Та це вже не вперше до Новофедорівки завітала "бавовна".