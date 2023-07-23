Хай вчаться вимовляти "бавовна", – Гуменюк порадила окупантам в Криму приготуватись до сюрпризів

До селища Октябрське у Красногвардійському районі Криму 22 липня завітала "бавовна", а напередодні гучно було на Старокримському полігоні. Окупанти дуже нервуються через вибухи на півострові, але далі їх чекає ще багато сюрпризів.

Оскільки Збройні Сили України вміють гарно тримати інтригу. Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Окупантам слід приготуватися

Окрім того, факт того, що окупанти збентежені через вибухи на окупованому українському півострові, лише спрощує прихід "бавовни" до Криму.

Тому хай (росіяни – 24 Канал) вчаться вимовляти "бавовна" зі страхом,

– наголосила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь".

Наразі ж для загарбників лунають "гучні аплодисменти", які не закінчуються упродовж кількох днів. Це абсолютно вписується у логіку та закони ведення війни. Все, що ворог може підтягнути та використовувати у війні є нашими легітимними цілями та ЗСУ мають право знищувати, оскільки звільняють наші землі.

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Уночі проти 19 липня було гучно на Старокримському полігоні. Унаслідок цього розпочалася детонація боєприпасів, яка й досі триває.