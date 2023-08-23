"Російська ППО осліпла": у Криму пролунали потужні вибухи на військовому об'єкті

В тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух. Після цього у небо здійнявся густий стовп диму.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що вибух пролунав у селі Оленівка, що у Чорноморському районі Криму. Окупаційна влада традиційно не коментує "бавовну" на півострові, передає 24 Канал.

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В Оленівці пролунав потужний вибух

В Оленівці 23 серпня пролунав потужний вибух. Після цього у небо здійнявся густий стовп диму. Що стало причиною вибуху – наразі невідомо.

У Криму пролунав вибух / Фото із соцмереж

Посилаючись на власні джерела, телеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що вибухи пролунали на російському військовому об'єкті, що розташований на мисі Тарханкут. Наразі невідомо, яку техніку там могли тримати російські загарбники, оскільки останнім часом в Оленівці з'являлося багато "нового".

Зазначимо, що окупаційна влада наразі ніяк не коментувала вибухи в Оленівці. Тому інформація, яку оприлюднюють у мережі ще потребує підтвердження.

Дивіться на карті, де розташована Оленівка

У мережі повідомляють, що в Оленівці пролунало щонайменше 7 вибухів. За попередніми даними, було уражено російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Тарханкуті.

Російська ППО осліпла у цьому секторі,

– влучно прокоментували "бавовну" в Криму у мережі.

Цікаво, що російське МНС намагалося виправдати задимлення в Оленівці. Вони заявили, що буцімто там загорілася суха трава, проте через кілька хвилин цю публікацію видалили.

Місцеві повідомляють, що після вибухів у бік мису Тарханкут й далі на Північ полетіли 4 винищувачі. Тим часом окупаційна влада й далі продовжує удавати, що "нічого не сталося".

Дивіться на карті, де розташований мис Тарханкут

У ДПСУ влучно прокоментували "бавовну"

У Держприкордонслужбі прокоментували "бавовну", яка "розквітла" в тимчасово окупованому Криму.

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Підгорів ваш "бастіон",

та це лише пів справи,

– влучно відреагували на вибухи в Оленівці в ДПСУ.

Ймовірно, біля мису Тарханкут могли уразити береговий ракетний протикорабельний комплекс "Бастіон". Зокрема про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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