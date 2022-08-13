Вибухи в Криму суттєво погіршили стан чорноморського флоту росії, – Міноборони Британії

Вибухів, які пролунали на авіабазі окупантів у Криму, завдали суттєвого удару по чорноморському флоту росії. Тепер його боєздатність є значно меншою.

Таку заяву зробили в Міністерстві оборони Великої Британії 12 серпня. Судження аналітиків базуються на даних розвідки Об'єднаного Королівства. Також у Пентагоні оцінили втрати росіян від вибухів на аеродромі "Саки".

Важливо Україна має повне право завдавати удари по військових цілях у Криму, – Міноборони Британії

Вибухи в Криму змусять росіян задуматися

У звіті Міноборони акцентували, що втрата восьми бойових літаків загалом є не дуже великою кількістю. Адже вони становлять незначну частку від загального парку літаків, які доступних Росії для підтримки війни. Але важливим є саме те, який аеродром зазнав раптової "бавовни".

В першу чергу Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту російського флоту. Спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози,

– мовиться у звіті.

Також припустили, що російське командування сприймало Крим як "безпечний тил". Проте тепер у це не вірять навіть російські туристи, які почали масово втікати з півострова.

Втрати росіян можуть бути більшими

У британському відомстві вказали, що окупанти втратили 5 винищувальних бомбардувальників Су-24 "Фехтувальник" і 3 багатоцільових винищувачі Су-30 "Фланкер-Н". Проте на супутникових знімках "до і після" аеродрому помітно, що там більше місць ураження.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що найімовірніше вибухнули не лише бойові літаки. На його думку, можуть бути знищені чи пошкоджені:

льотний та інженерний склади, які обслуговував ці літаки;

склад паливно-мастильних матеріалів;

стоянка літаків і склад артилерійського озброєння, ракет і бомб.

Слід зауважити, що дані по вибух складів також підтвердили й анонімні джерела в Пентагоні.

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