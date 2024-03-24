"Крим – наш": командувач Повітряних сил прокоментував атаку по окупованому півострову

Ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук без зайвих слів прокоментував "тривожну" ситуацію на півострові.

Олещук нагадав, кому насправді належить Крим та висловив вдячність льотчикам та морякам за успішну бойову роботу.

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Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – наш! Разом – до перемоги!

– написав він.

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Вибухи в Криму: що відомо