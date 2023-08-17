"Відєл із окошка": пропагандист в ефірі бідкався, що "бавовна" зіпсувала йому відпустку в Криму
Останній місяць у Криму дуже неспокійно. Наслідки постійної "бавовни" відчуває не лише ворожа армія, але й російські пропагандисти. Вони незадоволені, що вибухи все частішають.
Це "бідним" росіянам навіть псує відпустки. Однак їм геть не варто розслаблятися, адже для них ситуація в Криму лише погіршуватиметься. Про це інформує 24 Канал.
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Росіяни бідкаються
Керченський міст не дає спокою росіянам, а особливо путінській владі. Зокрема, один російський пропагандист вирішив поскаржитись у прямому ефірі на зіпсовану відпустку. Усе через постійні вибухи в Криму.
В другій половині липня, коли відбулась "НП" на полігоні в Криму в Кіровському районі, у мене все з віконця було видно. Звісно, було бажання для історії все зберегти, але нічого не знімав,
– запевнив пропагандист.
Далі в ефірі вирішують обговорити ініціативу гауляйтера Криму Сергія Аксьонова. Він пропонує посилити відповідальність за фільмування роботи російської ППО. Така пропозиція з'явилась після масових відео "задимлення" на Кримському мосту. На одне з відео потрапила пускова установка окупантів.
Тоді росіяни повідомили про збиття начебто двох ракет. А дим на мосту – це, мовляв, димова завіса, яку поставили відповідні служби. Тож, розуміючи, що "бавовни" в Криму більшатиме, як і відповідних відео, росіяни намагаються хоч якось протидіяти витокам важливої інформації. Однак і це їм не допоможе.
Пропагандисти скаржаться на постійні вибухи у Криму: дивіться відео
"Бавовна" в Криму: останні новини
- Днями у Службі безпеки України розповіли про унікальну технічну розробку України – морські надводні дрони "Морські малюки" (Sea Baby). Очільник СБУ Василь Малюк підтвердив, що саме ці безпілотники успішно атакували Кримський міст. Крім того, пошкодили російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG.
- Саме через удар по Кримському мосту логістика росіян суттєво ускладнилась. В ОК "Південь". Тож тепер для забезпечення потреб окупаційної армії використовують ті самі напрямки, що і для цивільних.
- Додамо, що в ніч на 12 серпня 17 дронів атакували базу росіян біля Євпаторії. За попередніми даними, росіяни втратили десятки солдатів вбитими та пораненими. У Службі безпеки повідомили, що це була ще одна їхня спецоперація.