У районі Старого Криму місцеві чули чотири потужних вибухи: поряд розташований полігон

На півдні окупованого Криму місцеві жителі загально чули 4 потужних вибухи. Окупаційна влада наразі ситуацію не коментувала – про планові навчання не було інформації в тому числі.

Спочатку у Старому Криму пролунало 2 вибухи, а вже через короткий проміжок часу до них додалося ще 2. Приблизно місяць тому на полігоні поблизу населеного пункту виникла пожежа, що змусила окупантів оголосити евакуацію.

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Близько 11 години ранку місцеві телеграми повідомили про два вибухи на окупованому півострові у районі міста Старий Крим. Через пів години стало відомо ще про два випадки "бавовни". Сам населений пункт знаходиться на півдні захопленого росіянами Криму.

Наразі ситуацію не коментувала ні окупаційна влада півострова, ні українські представники.

Про "утилізацію" боєприпасів росіяни також не попереджали. Раніше місцеві чули вибухи під час навчань чи планового знищення снарядів на Старокримському полігоні.

Де знаходиться Старий Крим: дивіться на карті

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