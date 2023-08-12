Це була спецоперація СБУ: 17 дронів вночі атакували базу росіян біля Євпаторії

Нещодавні вибухи у тимчасово окупованому Криму, кадри яких ширилися соцмережами, виявилися спецоперацією українських спецслужб. В СБУ поділилися подробицями.

Вибухи, що лунали в тимчасово окупованому Криму в ніч на 12 серпня, були спецоперацією Служби безпеки України. Про це 24 Каналу розповіли джерела в СБУ.

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Подробиці вибухів у Криму

Як розповіли наші джерела, СБУ й організувала ту "бавовну". 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії. Військова контррозвідка СБУ потужно відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.

Наразі встановлюється точний масштаб пошкоджень. Попередньо росіяни втратили десятки солдатів вбитими та пораненими. Також внаслідок "бавовни" пошкоджено безліч ворожої техніки.

Що відомо про базу росіян біля Євпаторії

Нагадаємо, раніше соцмережі писали про "бавовну" в районі селища Новоозерне. Так, телеграм-канал "Крымский ветер" цитував очевидців та викладував зроблені свідками кадри. Місцеві жителі чули, як літали дрони та працювала ППО російських окупантів.

Біля Новоозерного російські загарбники розгорнули базу перед початком повномасштабного вторгнення їхньої країни-агресорки в Україну. На тимчасово окупованій території росіяни створили 943 Центр забезпечення мобілізаційного розгортання й розмістили чимало техніки.

, так звана окупаційна адміністрація не оголошувала тривогу.

На кадрах можно почути безпілотники й вибухи, а також побачити, як російські військові намагаються збити дрони. Обережно, на відео може бути нецензурна лексика російською!

Біля Новоозерного лунали потужні вибухи: відео з соцмереж

Атака СБУ на базу російських окупантів: відео з соцмереж



Наші спецслужби влаштували окупантам "бавовну": відео з соцмереж



В районі Євпаторії було гучно: відео з соцмереж



Ще кадри атаки на базу окупантів: відео з соцмереж



Регулярна "бавовна" у Криму не дає спокою окупантам