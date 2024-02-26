У Севастополі лунають гучні вибухи: окупанти кажуть про "ученія"
До десятих роковин окупації українського півострова Крим у центрі Севастополя пролунали гучні вибухи. Водночас пропагандисти заявляють, що це буцімто через навчання російських військових.
У Севастополі пролунали гучні вибухи в центрі міста та біля Козачої бухти. Про це повідомляють місцеві мешканці.
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Російські загарбники повідомляють про "навчання"
Зранку 26 лютого місцеві телеграм-канали Севастополя повідомили, що у місті пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, гучні звуки чули в центрі міста, а також біля Козачої бухти.
Раніше повідомлялося, що Козача бухта розташована поряд зі стоянкою бойових кораблів у Севастопольській бухті. Попередньо, запаси палива в Козачій бухті призначені для бойових кораблів.
За словами місцевих, гучні звуки були схожі на вибухи або артилерійські постріли. Водночас чути також стрілянину з автоматичної стрілецької зброї, можливо, кулеметів.
Водночас окупаційний губернатор міста Міхаїл Развожаєв у своєму телеграм-каналі запевняє, що вибухи у центрі Севастополя буцімто спричинені навчаннями російських військових.
Мовиться, що це тренування Чорноморського флоту Росії з протипідводно-диверсійним забезпеченням.
Гучні звуки в центрі міста – це флот проводить тренування з ППДЗ, у тому числі із застосуванням стрілецької зброї в районі Північного та Південного молів,
– заявив Развожаєв.
За його словами, тренування триватиме орієнтовно до 13:00. Зокрема, він зазначив, що у місті наразі нібито "все спокійно".
Раніше потужні вибухи пролунали в Джанкої та Євпаторії у Криму
- Ввечері 25 лютого у тимчасово окупованому Криму було неспокійно. Очевидці повідомляли про вибухи на півострові. Тоді у Криму оголосили повітряну тривогу. Лунали сирени.
- Пізніше окупаційна влада Криму знову вдалася до заперечень та виправдань. Там наполягали, що вибухи пролунали через використання військовими табельних засобів маскування.
- Натомість активісти руху опру "Атеш" висловили сподівання, що у Джанкої був приліт.
- Згодом стало відомо, що вибухи також пролунали й на території тимчасово окупованої Євпаторії. Зокрема, про це повідомляють кримські телеграм-канали. Вони стверджують, що це, мовляв, пов'язано із роботою російської ППО.
- Нагадаємо, що 14 лютого у тимчасово окупованому Криму також пролунали вибухи. Тоді майже одразу з'явилась інформація про те, що міг затонути корабель. Згодом вона підтвердилась. ЗСУ потопили "Цезара Кунікова". Він поповнив "підводний флот" Росії.