Надзвичайно важливе полотно: на кримську залізницю знову завітала "бавовна"

Вночі 21 червня кримські партизани пошкодили залізничне полотно в районі Феодосії. Глава окупаційної "влади" Сергій Аксьонов заявив, що проїзд заборонений, але його невдовзі відновлять.

За останні шість тижнів це вже третій підрив залізничних колій, і з цього приводу дуже нервують росіяни. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

До теми Ніхто забутим не залишиться, – ГУР про "бавовну" в Криму та інциденти з колаборантами

Логістика ворога буде знищена

Те залізничне сполучення, що є між Керчю та Джанкоєм, надзвичайно важливе для путінської армії. Саме цим маршрутом здійснюються поставки для потреб російського контингенту, що діє на півдні Запорізької та Херсонської областей. Відповідно руйнація залізничної колії призводить до зволікання з поставками озброєння, військової техніки, боєприпасів.

Вони намагаються охороняти залізничні колії, але не дуже добре виходить, бо вони перетворюються на попіл. Думаю, що такі тенденції будуть і далі, і частіше. Очевидно, що кримські партизани діють,

– зауважив військовий експерт.

Росіяни вже істерять, що Крим у зоні ризику. Річ у тім, що на захоплений півострів дедалі частіше прилітають БПЛА. Звісно, окупанти розповідають байки про "відбиття атак".

Це лише початок того процесу масштабних масованих атак, який буде здійснюватися. Російські військові об'єкти, а їх на території Криму понад 200, будуть перетворені на попіл,

– запевнив Владислав Селезньов.

На думку американського генерала Бена Ходжеса, починати слід з Кримського мосту, щоб знищити логістику для потреб окупаційної армії як у Криму, так і на Півдні України. Після цього черга дійде до усіх військових об'єктів ворога на території півострова.

Селезньов підкреслив, що донедавна загарбники почувалися в абсолютній безпеці. Після того, як українська армія отримала HIMARS, які здійснили серію вибухів на ворожих базах та складах, окупанти відтягнули бази на відстань більше, ніж 80 кілометрів. Зараз ми маємо далекобійні ракети Storm Shadow, які працюють на відстань до 250 кілометрів. Отже, і склади у Скадовську, і на залізничній станції Партизани будуть знищені.

"Чим менше снарядів дістанеться до лінії зіткнення, тим менше їх прилетить на голови наших захисників", – наголосив Селезньов.

Відтак Крим є дуже важливим логістичним хабом для росіян, бо саме на його теренах вони можуть створювати польові табори й склади з озброєнням. Але є дуже слабка ділянка – Кримський міст. У певний момент його буде знищено, і росіяни відчують брак всього і вся.

Цікава деталь

Військовий експерт зауважив, що загарбники відчайдушно б'ються в районі Вугледара та на інших ділянках, тому що їм вкрай важливо закріпитися. Сухопутний коридор, що з'єднує Донецьк з Кримом, дозволяє росіянам мати перевагу щодо стабільного постачання.

"Сухопутний коридор точно має бути ліквідований. Треба вичавлювати ворога ближче до кримських перешийків, а далі за допомогою високоточного озброєння визволяти весь Крим", – підсумував Селезньов.

Вибухи у Криму: останні новини