Важливіше, ніж Керченський міст, – Світан про результати ударів по Криму

У ніч проти 30 травня Україна комплексно атакувала окупований Крим – морськими катерами, дронами та ракетами. Вдалося знищити два катери "Тунець". Також, імовірно, українські оборонці змогли пошкодити інші катери та пороми.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу сказав, що пошкодження поромних переправ навіть важливіше за Керченський міст. Оскільки переважну частину військової техніки росіяни переправляють суднами, а не залізничним чи автомобільним шляхами.

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Про результати ударів по Криму

Роман Світан припустив, що відбулася масштабна атака на російські військові об'єкти у Криму, зокрема, за участі такої зброї:

морських дронів Magura V5;

ракет Storm Shadow чи SCALP;

основних ударних ракет ATACMS;

імовірно, також застосовувалася ракета-приманка ADM-160;

безпілотників.

За поки непідтвердженою інформацією, Україні вдалося уразити чотири катери "Тунець", з яких два повністю знищені. Також повідомляється, що затонув лоцманський катер "Мечта", а екіпажу вдалося врятуватися. Пізніше з'явилися дані, що під час атаки пошкоджень зазнав пором "Авангард", який сів на мілину, а також пором "Конро Трейдер".

Натепер пором більш важливий механізм перекидання військ, ніж Керченський міст. Через Керченський міст, автомобільний та залізничний переходи, росіяни менше перевозять військової техніки, ніж поромами. От по них і завдали удару,

– наголосив військовий експерт.

Що відомо про вибухи в Криму 30 травня