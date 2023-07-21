Вибуховий ранок у поки що окупованому Криму: було гучно в Балаклаві й на Фіоленті
Окупанти скаржаться, що у Криму знову "тривожно". Цього разу вибухи чули в Балаклаві та на мисі Фіолент.
Спочатку окупантам примарилися "безпілотники" біля аеродрому у Гвардійському. Тепер знову волають про вибухи. Про це з посиланням на ворожі телеграм-канали пише 24 Канал.
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На півострові знову гучно
Нові "тривожні" повідомлення почали з'являтися у мережі близько 11:00.
Дуже гучно в Балаклаві та на Фіоленті,
– заволали у телеграм-каналах.
До речі, напередодні російські загарбники скаржилися на нібито "атаку дронів" у Сімферопольському районі. Що ж сталося цього ранку в поки що окупованому Криму, достеменно невідомо.
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Сезон "бавовни" триває
- Останнім часом на українському півострові зайнялися та вибухнули багато ворожих військових об'єктів.
- В ефірі 24 Каналу керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що "бавовна" на складах окупантів вже зменшила кількість ворожих обстрілів.
- Після численних вибухів у Криму агресор заявляв, що нібито бачив якісь "безпілотники". Втім, Гуменюк наголосила, такі випадки є скоріше наслідком того, що росіяни "курять там, де не попало".
- Також додала: "Можемо зазначити, що сезон "бавовни" триває, і зернятка її розповсюджуються. Для того, щоб наші захисники зайшли на окуповані території, нам потрібно саме квітуче поле "бавовни".
- До речі, лише за попередню добу було знищено 5 польових складів з боєприпасами.