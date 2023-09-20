План стримування і помсти: удари по Криму можуть стати масованішими
Гарних новин з тимчасово окупованого Криму все більшає. "Бавовна" туди навідується ледь не кожного дня. Триває поступове знищення ворожих ресурсів у Криму і далі може ставати лише гарячіше.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 Каналу припустив, що далі удари по військових об'єктах в Криму можуть набувати масованішого характеру. У такий спосіб Україна знищуватиме все те, що Росія незаконно розмістила на півострові.
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Поступово знищуємо ворога
Вранці 20 вересня у Севастополі пролунали потужні вибухи. У Головному управлінні розвідки підтвердили ракетну атаку по місцях розташування російської техніки на тимчасово окупованому півострові.
Думаю, це продовження багатоходової операції, яку проводять наші ГУР, СБУ та Збройні Сили. Вона полягає в послідовному знищенні "очей" російської ППО,
– зауважив Борис Тизенгаузен.
Спочатку росіян вигнали зі Зміїного, позбавили їх можливості звідти контролювати акваторію Чорного моря. Потім була проведена геніальна спецоперація на "вишках Бойка", звідти демонтували ретранслятори. У такий спосіб ще більше зменшили "видимість" для окупантів в акваторії Чорного моря.
"Знищуємо "очі" росіян і здатність їхніх систем ППО захищати Чорноморський флот і численні військові бази. Думаю, закономірним продовженням цього є масованіші удари дронами та ракетами всього того, що незаконно розташоване в Криму", – зазначив політтехнолог.
Ймовірно, ця тенденція лише посилюватиметься найближчим часом. Росіяни фізично не можуть перетягнути нові С-400, які також нещодавно знищили в Криму.
Борис Тизенгаузен про українські операції в Криму: дивіться відео
План "стримування і відплати"
Крім того, перед окупантами стоїть дилема, скільки кораблів виводити в сторону Новоросійська для захисту бухти і скільки залишити біля Криму.
Для нас це добре, бо що менше в Криму кораблів, то менша ймовірність, що запускатимуть з акваторії Чорного моря "Калібри". До того ж нещодавно ми "мінуснули" підводний човен "Ростов-на-Дону" – носія "Калібрів",
– зауважив Тизенгаузен.
До слова, нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що якщо росіяни почнуть бити по об'єктах української енергоструктури – Україна готуватиме план "стримування та відплати".
"Стримування, я так розумію, це про знищення тих самих носіїв – кораблів, підводних човнів та літаків. А відплата – це те, що прилетить росіянам у відповідь. Чудовий план", – підсумував політтехнолог.
Вибухи в Криму: останні новини
- Джерела 24 Каналу в СБУ надали детальнішу інформацію про влучання по командному пункту Чорноморського флоту Росії поблизу Севастополя 20 вересня. Так, за успішною операцією стоять СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ. Їм вдалося знищити базу окупантів. Внаслідок атаки постраждала не лише жива сила ворога, але й дорогі військові системи.
- Напередодні 17 вересня неспокійно було й у Севастополі. Потужні вибухи прогриміли біля мису Фіолент, що у Севастополі. Там розташований 26-й морський радіотехнічний загін, а також радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.
- У той же день вибухи чули і в Феодосії. Цілком імовірно, що безпілотники могли влучити у нафтобазу, адже в цьому районі окупанти перекрили дорогу. Вороже міноборони традиційно повідомило про "збиття дронів".