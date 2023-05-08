Бойовий настрій у Криму падає: "бавовна" збільшує песимістичні настрої на півострові

За останні кілька тижнів у Криму побільшало вибухів на об’єктах військової інфраструктури та логістики. Як наслідок – "бойовий дух" місцевих колаборантів та російських військових падає.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, ці удари демонструють, що важливі об’єкти в Криму можна знищити у будь-який момент.

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"Бавовни" буде ще більше

Він додав, що коли почнеться контрнаступ, то будуть наноситись масовані удари по всій військовій інфраструктурі, до якої можна лише дотягнутись.

"Все це демонструє, що в Росії немає об’єктів, які були б недоступні для Збройних Сил України. Або ракетами, або безпілотниками, або диверсійними групами можна дістатись будь-якої цілі. Чим ближче контрнаступ, тим більше "бавовни" буде відбуватись", – заявив Федоров.

Кримський міст можуть закрити на виїзд

Військовий експерт зазначив, що деякі з цих ударів – по Джанкою, по нафтобазі у Севастополі, по аеродрому в Саках минулого року, дають розуміння, що Крим все більше розташовується на передовій. Всі розмови, що "ситуація під контролем", не більше, ніж пустопорожні заяви.

"Бойовий настрій у Криму падає, а песимізм навпаки зростає. Люди втікають з півострова. Доволі багато мешканців хоче покинути Крим напередодні українського контрнаступу, через що Кримський міст можуть закрити на виїзд. Формальні причини Росія знайде швидко", – додав Федоров.

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