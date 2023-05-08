Бойовий настрій у Криму падає: "бавовна" збільшує песимістичні настрої на півострові
За останні кілька тижнів у Криму побільшало вибухів на об’єктах військової інфраструктури та логістики. Як наслідок – "бойовий дух" місцевих колаборантів та російських військових падає.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, ці удари демонструють, що важливі об’єкти в Криму можна знищити у будь-який момент.
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"Бавовни" буде ще більше
Він додав, що коли почнеться контрнаступ, то будуть наноситись масовані удари по всій військовій інфраструктурі, до якої можна лише дотягнутись.
"Все це демонструє, що в Росії немає об’єктів, які були б недоступні для Збройних Сил України. Або ракетами, або безпілотниками, або диверсійними групами можна дістатись будь-якої цілі. Чим ближче контрнаступ, тим більше "бавовни" буде відбуватись", – заявив Федоров.
Кримський міст можуть закрити на виїзд
Військовий експерт зазначив, що деякі з цих ударів – по Джанкою, по нафтобазі у Севастополі, по аеродрому в Саках минулого року, дають розуміння, що Крим все більше розташовується на передовій. Всі розмови, що "ситуація під контролем", не більше, ніж пустопорожні заяви.
"Бойовий настрій у Криму падає, а песимізм навпаки зростає. Люди втікають з півострова. Доволі багато мешканців хоче покинути Крим напередодні українського контрнаступу, через що Кримський міст можуть закрити на виїзд. Формальні причини Росія знайде швидко", – додав Федоров.
Вибухи в Криму: останні новини
- З початку 2023-го на півострові сталось майже 30 вибухів з різноманітних причин. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що йдеться про інциденти або про проблеми з дотриманням правил протипожежної безпеки на об'єктах насамперед військових, а також на тих об'єктах, які забезпечують діяльність окупаційної армії та флоту.
- Лише 7 травня лунали вибухи у Севастополі, поблизу мису Фіолент, у Євпаторії, Саках, Новофедорівці.
- 29 квітня в Козачій бухті (Севастополь) спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. За повідомленням української розвідки вигоріло майже 40 тисяч тонн пального.