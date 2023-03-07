Далі буде багато цікавого, – військовий ЗСУ про "бавовну" в Криму

У тимчасово окупованому Росією Криму почастішали випадки "бавовни". Останнім часом вибухи та пожежі на півострові стали звичним явищем.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, кримський активіст Василь Самойлов. За його словами, зранку 7 березня пролунали вибухи поблизу військового аеродрому Бельбек.

Дивіться також "Третя сила" намагається звільнити Крим, – генерал-майор про "бавовну" на півострові

Самойлов зауважив, що кремлівські шістки та їхні кримські посіпаки вкотре не узгодили між собою методички.

Росіяни втратили контроль над ситуацією у Бельбеку

Як тільки пролунали вибухи і місцеві мешканці почали про це писати у чатах, пропагандисти почали заспокоювати населення. Мовляв, нічого не сталося, все спокійно.

Однак, за словами активіста, пізніше в одних російських пабліках повідомили, що це були навчання. А в інших – почали писати, що просто "літак перейшов на надзвук".

"Конкретно 7 березня у Бельбеку у росіян ситуація повністю вийшла з-під контролю", – наголосив Самойлов.

Василь Самойлов розповів про вибухи у Криму: дивіться відео

Вся "бавовна" у Криму – частина одного плану

Військовий ЗСУ розповів, що на півострові часто помічають безпілотники. Він зазначив, що за цим стоїть велика робота. Однак поки що багато деталей розкривати не можна.

Коли росіяни кажуть, що у них начебто все під контролем, це далеко не так. Ба більше, навіть у тих ситуаціях, коли вони думають, що у них дійсно все під контролем, насправді все – під контролем України,

– наголосив Самойлов.

Він додав, що все, що пов'язано з "бавовною" у Криму – це частина одного плану.

"Далі буде багато всього дуже цікавого", – сказав активіст.

Росіяни відновлюють "казачі дружини" у Криму

Тим часом російські окупанти на півострові запроваджують аналог територіальної оборони. Як повідомив Самойлов, ще у 2014 році в Криму створили так зване "казачєство".

Туди брали усіляких алкоголіків, наркоманів та маргіналів. На них одягали папахи, і вони разом з російськими поліціянтами патрулювали вулиці. Згодом на певний час їх прибрали, аби вони не "мозолили" очі відпочивальникам,

– розповів кримський активіст.

Зараз у Сімферополі знову хочуть відтворити так звані "казачі дружини". Однак, як зазначив Самойлов, кого шукатимуть на вулицях "ці бовдури в незрозумілих шапках", до кінця неясно.

Окупанти риють окопи на узбережжі Чорного моря

Російські окупанти панікують через те, що Україна може повернути Крим, і панічно готуються до "оборони" півострова. Росіяни риють окопи на пляжах у Сакському та Чорноморському районах Криму, зокрема біля міст Євпаторія та Саки.

Як повідомив Самойлов, сумарна довжина лінії окопів на узбережжі становить понад 200 кілометрів.

Таке враження, що росіяни тільки зараз роблять висновок з Кримської війни, яка була майже 300 років тому. Тоді війська союзників висаджувалися саме біля Сак та Євпаторії,

– іронічно зауважив активіст.

Він пояснив, що у реаліях сучасної війни Чорноморське узбережжя не зовсім підходить для висадки десанту.

Загарбники зміцнюють оборону на півночі Криму

Окрім того, російські загарбники розгорнули активну діяльність на півночі Криму. У районі Красноперекопська, Армянська та Джанкоя росіяни не тільки риють окопи, а й ставлять серйозні бетонні споруди.

Також навколо окопів у Сакському районі є такі місця, де дорога до пляжу перекрита, а вздовж неї стоять таблички з написом "Обережно, міни!",

– повідомив військовий ЗСУ.

За словами Самойлова, достеменно невідомо, чи окупанти насправді щось замінували, чи ні. Активіст наголосив, що загалом така підготовка росіян до "оборони" Криму грає на користь України. Адже загарбники витрачають на все це величезні суми зі свого бюджету.

Сезон "бавовни" у Криму: останні новини