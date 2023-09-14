Атака по Севастополю: Фейгін припустив, як відреагували в Кремлі

Кремль опинився у непевному становищі через вибухи у Севастополі. Вони не знають, як правильно реагувати на такі атаки.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Росія опинилася у цікавому становищі внаслідок ударів по Чорноморському флоту у Севастополі.

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Як такі атаки впливають на Кремль

Як наголосив Фейгін, у Кремлі не знають, як правильно реагувати на такі атаки. Адже тут вони можуть і визнати свою слабкість, і підкреслити силу України та її зброї.

Кремль не знає, як на це реагувати. Будеш обурюватися – визнаєш силу української зброї та всього іншого. Не визнаєш? Ну це взагалі не підійде. Не вийде піти проти очевидних речей та сховати правду,

– зауважив Фейгін.

Дивіться розмову з Марком Фейгіним на ютубі 24 Каналу

Найімовірніше, Кремль обрав так звану "середню лінію". Так вони намагаються мати хоча б трішки менш жалюгідний вигляд внаслідок таких атак.

Атака по Севастополю: коротко

13 вересня близько 3 ночі було гучно в тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві нарахували щонайменше 7 вибухів. Згодом окупанти заявили, що туди залетіли безпілотники та крилаті ракети.

Пізніше в ГУР МО офіційно підтвердили атаку по військовому об'єкті в Севастополі. Там вдалося суттєво пошкодити корабель та підводний човен Чорноморського флоту.

В мережі вже опублікували супутникові знімки з того місця. Там, найімовірніше, влучили у підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".