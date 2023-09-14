Атака по Севастополю: Фейгін припустив, як відреагували в Кремлі

14 вересня 2023, 12:38
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Кремль опинився у непевному становищі через вибухи у Севастополі. Вони не знають, як правильно реагувати на такі атаки.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Росія опинилася у цікавому становищі внаслідок ударів по Чорноморському флоту у Севастополі.

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Як такі атаки впливають на Кремль

Як наголосив Фейгін, у Кремлі не знають, як правильно реагувати на такі атаки. Адже тут вони можуть і визнати свою слабкість, і підкреслити силу України та її зброї.

Кремль не знає, як на це реагувати. Будеш обурюватися – визнаєш силу української зброї та всього іншого. Не визнаєш? Ну це взагалі не підійде. Не вийде піти проти очевидних речей та сховати правду,
– зауважив Фейгін.

Дивіться розмову з Марком Фейгіним на ютубі 24 Каналу

Найімовірніше, Кремль обрав так звану "середню лінію". Так вони намагаються мати хоча б трішки менш жалюгідний вигляд внаслідок таких атак.

Зверніть увагу! Вранці 14 вересня було чутно вибухи біля Євпаторії. Там внаслідок успішної операції ВМС та СБУ вдалося знищити ворожий комплекс ППО "Тріумф". Для атаки використали дрони та ракети "Нептун".

Атака по Севастополю: коротко

  • 13 вересня близько 3 ночі було гучно в тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві нарахували щонайменше 7 вибухів. Згодом окупанти заявили, що туди залетіли безпілотники та крилаті ракети.
  • Пізніше в ГУР МО офіційно підтвердили атаку по військовому об'єкті в Севастополі. Там вдалося суттєво пошкодити корабель та підводний човен Чорноморського флоту
  • В мережі вже опублікували супутникові знімки з того місця. Там, найімовірніше, влучили у підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".
Автор: Петро Синєокий