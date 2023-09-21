Ми домінуємо в повітрі Криму: як удалось цього досягти

Україна вдарила по військовому аеродрому в Саках уночі 21 вересня. Та нині на території тимчасово окупованого півострова немає таких об'єктів росіян, які б Сили оборони України не змогли б уразити.

Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що над Кримом повітряний простір окупантам вже не належить. До слова, росіяни почали панікувати через нічну атаку.

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У 2022 році почалася дуже ретельна робота. Коваленко нагадав, що у Севастополі вперше впав маленький дрон на будівлю, яку використовували окупанти. Росіяни повідомили, що вони його буцімто збили, а БпЛА впав та вибухнув. Згодом безпілотників почало з'являтися все більше.

"Здавалося б, вони не несуть жодної загрози. А ні. Кожен цей дрон виконував не стільки функцію як уразити об'єкт та вбити якогось колаборанта, він виконував важливу розвідувальну функцію", – наголосив Коваленко.

Так дрони збирали інформацію про ворожі засоби протиповітряної оборони на тимчасово окупованому півострові. А саме – де вони розміщені та як змінюють локації. Так протягом місяців формувалася мапа розміщення ППО росіян.

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Усі прогалини росіян відомі

Крим – це обмежена територія, тому нескінченно змінювати свої локації засоби ППО не можуть. Кожний комплекс ППО має свій радіус дії та ефективний радіус дії. Змінюючи локації, ефективний радіус дії може або покращитися, або погіршитися. На тимчасово окупованому півострові біля кожного міста та села кількість локацій, де ППО може бути максимально ефективною, обмежена. Однак на території материкової України таких обмежень майже немає.

Після того, як було вичерпано усі варіанти розміщення в найефективніших локаціях засобів ППО, почали завдавати ударів по цих засобах ППО. Ми повністю знаємо прогалини в засобах загальної ППО по повітряному простору Криму,

– зауважив військово-політичний оглядач.

Українські захисники знищують засоби протиповітряної оборони росіян на тимчасово окупованому півострові. Так 23 серпня знищили комплекс С-400 "Тріумф" поблизу Оленівки на мисі Тарханкут. А в ніч на 14 вересня українські військові знищили такий же російський комплекс біля Євпаторії. Також знищують засоби ППО малого та середнього радіуса дії.

"Завдяки цій досить ретельній довгій роботі маємо результат – ми домінуємо в повітряному просторі Криму", – наголосив Олександр Коваленко.

Досить цікава подія

Цілком імовірно, що на військовому аеродромы в Саках вдалося повністю зруйнувати базу, де росіяни готували операторів Mojaher. Це БпЛА, за допомогою яких окупанти проводять розвідку та наводять "Шахеди".

Також могли знищити й ЗРГК "Панцир" С-1. Враховуючи те, що цей комплекс досить рідкісний на озброєнні російської армії, то це може бути досить суттєвий результат. Усе через те, що більшість "Панцирів" була знищена, затрофеїна або пошкоджена в зоні бойових дій від початку повномасштабної війни.

Також на аеродромі були російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30. Однак, поки що невідомо, чи були вони знищені, чи пошкоджені та в якій кількості.

"У будь-якому разі пошкодження та знищення тих об'єктів, яке відбулося, – це вже досить цікава подія. Бо здавалося, що цей аеродром повинен був бути добре захищеним", – сказав військово-політичний оглядач.

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