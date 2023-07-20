У Криму досі детонує склад росіян: з'явились супутникові фото наслідків вибухів

На військовому полігоні росіян в окупованому Криму триває детонація боєприпасів. "Бавовна" на полігоні сталася ще вночі 19 липня, тому детонація триває понад добу.

Так зване "МНС Криму" повідомляє, що ситуація на військовому полігоні в Кіровському районі Криму нібито "стабілізується", пише 24 Канал. Хоча детонація триває від ночі 19 липня, окупанти кажуть, що вже відчувається "суттєве зниження частоти детонації".

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Полігон окупантів у Криму був підірваний потужним вибухом

Водночас професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве показав, який вигляд мають наслідки вибухів на полігоні в окупованому Криму. Він опублікував супутникові фото.

Для порівняння Ватанаве взяв два знімки, один із яких зробили 13 липня, інший – 19 липня після вибухів.

Полігон окупантів 13 та 19 липня / Фото Хіденорі Ватанаве

"Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом", – мовиться у дописі.

На полігоні росіян в окупованому Криму сталася "бавовна"