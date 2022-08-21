Вв'язалися у війну, яку не можуть виграти, – Галлямов про вплив "бавовни" в Криму на росіян

Вибухи, які почастішали в тимчасово окупованому Криму, впливають на росіян. Чимало із них починають усвідомлювати, що виграти війну з Україною вони не в змозі.

Про це 24 каналу повідомив російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, навіть найупертіший російський патріот починає підозрювати, що виграти в усього світу неможливо.

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Як "бавовна" в Криму впливає на росіян

Галлямов зазначив, що вибухи, які були в тимчасово окупованому Криму, б'ють загалом по суспільним настроям у російській федерації. Серед росіян, зокрема, поширюється паніка.

Настає розуміння, що ми вв'язалися у війну, яку неспроможні виграти,

– пояснив російський політолог.

За його словами, великою помилкою є думка про те, що росіяни зазвичай гуртувалися довкола путіна у ситуації наявності зовнішнього ворога. Насправді вони гуртуються не проти ворога, а довкола влади у момент перемоги над цим противником.

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"Виграти в усього світу неможливо"

Галлямов заявив, що росіян також лякає те, що їхня країна опинилася в цілковитій зовнішньополітичній ізоляції. Це ще один доказ того, що все йде погано.

Навіть найупертіший російський патріот у глибині душі здогадується, що, як би він не вірив у велич росії і нікчемність усіх інших, але виграти в усього світу неможливо,

– сказав він.

Адже, зауважив політолог, ніхто ніколи цього раніше не робив. Тому кремль посилено намагається показати, що росія не в ізоляції, здійснюючи візити до дружніх країн Африки.

Сезон "бавовни" в Криму: що відомо

Вибухи у Криму, які пролунали в серпні, повністю зруйнували картинку російських загарбників , які намагалися презентувати окупований півострів як безпечний курорт. За словами російського правозахисника та опозиційного політика Марка Фейгіна, окупаційна влада в Криму, а також російські військові почувають себе в небезпеці. Запанікували й пересічні росіяни.

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