"Осліплюємо" Крим: які результати збільшення "бавовни" на півострові

До тимчасово окупованого Криму завітали "гості" у вигляді балістичних ракет, вибухи були у Євпаторії, Саках, Джанкої, Бахчисараї, Чорноморську та Армянську. Деталі "бавовни" ще уточнюються, однак вона точно стала сильною проблемою для росіян.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що, ймовірно, балістика працювала про російських РЛС та ППО. Росіянам стає все небезпечніше утримувати свою авіацію на півострові.

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Що відомо про ураження

За словами Тизенгаузена, зараз ще уточнюється інформація щодо уражень. Однак, якщо зараз подивитись на карту пожеж NASA, то там можна побачити незвичайні точки пожеж у Криму, які розташовані неподалік від важливих об'єктів, наприклад, аеродром або військова частина.

Тому є велика ймовірність того, що балістика працювала по РЛС і системах ППО. Зараз точно підтверджено, що другий за добу приліт був по РЛС на Казантипі, там була велика пожежа, її бачили за декілька кілометрів. Все інше зараз уточнюється,

– зауважив політтехнолог.

Тизенгауз пояснив, що є тенденція про те, що Україна "осліплює" Крим і перебування російської авіації на аеродромах півострова стає проблемною ситуацією для окупантів. Адже ЗСУ постійно вражають російські РЛС та системи ППО.

У такий спосіб скоро не буде вже так багато того, чим захищатись (росіянам – 24 Канал). Це є прокладання шляху для більш плідної роботи F-16, які вже цього літа, декілька одиниць, будуть в нас, – зазначив політтехнолог.

Тизенгаузен також розповів, що росіяни зараз проводять навчання у Азовському морі, куди відправили кораблі з Новоросійська. Скоріш за все це не просто навчання, а місце сховку своїх кораблів. Однак увечері 8 червня уражень зазнали буксир та баржа в Таганрозькій затоці.

Зараз є проблема для кораблів, які є в Азовському морі, тому що час підльоту ATACMS є невеликий. Зараз вони (росіяни – 24 Канал) там всі будуть "вигрібати",

– додав політтехнолог.

"Бавовна" в Криму: коротко