Крим – не місце для відпочинку: військовий оглядач прокоментував вибухи на півострові

У Криму 23 червня пролунали вибухи. Росіяни заявили, що буцім удари були завдані ракетами ATACMS по мирному місту. Однак важливо розуміти, що окупований Крим є зоною бойових дій.

Це не тилова локація і не місце, куди можна приїжджати на відпочинок, як продовжують робити росіяни. Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чи справді Україна завдала удару ракетами ATACMS

За словами Коваленка, окупанти начебто навмисно розмістили велику кількість об'єктів російської військової інфраструктури поряд з цивільними. Тому навіть спроби ворожої ППО збити той чи інший засіб ураження можуть мати негативні наслідки. Оскільки хоча б розгінний блок ракети протиповітряної оборони повинен впасти на землю, а це може бути зона якраз-таки біля людей.

Крим – суцільний військовий об'єкт. Це небезпечна зона,

– наголосив Олександр Коваленко.

Наразі немає офіційних доказів, які б підтвердили використання того чи іншого засобу ураження. Це могли бути і ATACMS, і Storm Shadow, і інші ракети. Потрібно дочекатися верифікації, щоб можна було сказати "це розгінний блок від ATACMS", "габарити та контури Storm Shadow" чи "ракета 5V-55 від С-300, якою ворог щось намагався збити".

Якщо припустити, що Сили оборони вдарили ракетами ATACMS вдень по військових об'єктах у Криму, хоча раніше пуски відбувалися винятково вночі, це свідчить про оцінку ризиків. Стало зрозуміло, що результативність застосовування не зменшується від обраного часу в добі.

"Отже, кримська ППО російських окупантів, яка там розташована, значно зменшила свою ефективність протидії таким ударам. Тому вдень чи ніч – це не відіграє якоїсь великої ролі для ефективності ударів з боку Сил оборони України", – констатував військово-політичний оглядач.

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