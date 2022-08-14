Вибухи в Криму: ЗСУ мають потужний засіб стримування росіян

ОТРК "Грім" – моє відкриття! До цього для мене були відкриттям українські "Стугна" та "Нептун". Тепер "Грім"! І мінус 9 літаків у орди в українському Криму.

Що таке ОТРК "Грім"

"Грім" – це оперативно-тактичний ракетний комплекс для ураження об'єктів, розташованих в оперативно-тактичній глибині противника на відстані до 280 кілометрів від точки старту.

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А саме: вогневих засобів противника (батареї зенітно-ракетних комплексів, ракетні комплекси); літаків та гелікоптерів на стоянках аеродромів; об'єктів протиповітряної та протиракетної оборони; командних пунктів та вузлів зв'язку.

Вага боєзаряду дає можливість говорити, що він здатний знищити супротивника на площі 10 тисяч квадратних метрів, при використанні касетного заряду, або на площі 2 – 3 гектари звичайним осколково-фугасним зарядом.

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Прорив систем ППО

При цьому дані ракети здатні летіти не тільки по балістичній прогнозованій траєкторії, але і по аеробалістичній – непередбачувано змінюючи траєкторію в ході польоту. Це гарантує прорив всіх систем ППО, що існують сьогодні, навіть російських С-300 і С-400.

Дальність стрілянини:

Мінімальна 50 кілометрів.

Максимальна 280 кілометрів в експортній версії.

Для потреб ЗСУ – 350 кілометрів.

Реальна дальність "Грома-2" може становити до 500 кілометрів і це цілком може бути використане у разі потреби. 500 кілометрів! Таким чином, тактичний ракетний комплекс "Грім-2" може розглядатися як потужний засіб неядерного стримування агресора.

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