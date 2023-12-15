Вибухи у Кропивницькому: українські захисники в небі знищили ракету
15 грудня 2023, 17:45Читать новость на русском
Джерело:Андрій Райкович
Увечері п'ятниці 15 грудня було гучно у Кропивницькому Кіровоградської області. Там була повітряна тривога.
24 Канал розкаже, що відомо про обстріл Кропивницького та чи є руйнування в місті.
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Росіяни обстріляли Кропивницький 15 грудня: що відомо
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що "під час повітряної тривоги оборонці неба знищили ракету в Кропивницькому районі".
За його словами, попередньо відомо, що минулося без постраждалих і руйнувань. Очільник ОВА подякував українській ППО.
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Деталі про атаку по Кропивницькому
- Окупанти запускали ракету в напрямку Кривого Рогу, та потім вона змінила свій рух і полетіла у Кіровоградську область. Там і пролунали вибухи, що були роботою ППО.
- Можливо, били ракетою Х-59 – вона вражає цілі на суші та воді, а запускають її з винищувача.
- Ракетна загроза була на Півдні з о пів на п'яту до п'ятої вечора.