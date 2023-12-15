Вибухи у Кропивницькому: українські захисники в небі знищили ракету

Увечері п'ятниці 15 грудня було гучно у Кропивницькому Кіровоградської області. Там була повітряна тривога.

24 Канал розкаже, що відомо про обстріл Кропивницького та чи є руйнування в місті.

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Росіяни обстріляли Кропивницький 15 грудня: що відомо

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що "під час повітряної тривоги оборонці неба знищили ракету в Кропивницькому районі".

За його словами, попередньо відомо, що минулося без постраждалих і руйнувань. Очільник ОВА подякував українській ППО.

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Деталі про атаку по Кропивницькому