"Бавовна" вже у Курську та знову в Бєлгороді: окупанти кажуть про атаку безпілотниками

На території росії продовжується спекотний сезон "бавовни". Окрім вибухів у Бєлгороді, "бавовна" побувала у Курській області.

Через "бавовну" постраждав прикордонник

У російських ЗМІ пишуть, що Курську область буцімто атакували безпілотниками. Атака невідомих відбулася у четвер, 18 серпня, інформує 24 канал.

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Повідомляється, що внаслідок двох атак буцімто апарати скинули 5 бомб, через що постраждав прикордонник та автомобілі.

російські пропагандисти пишуть, що перша атака відбулася 18 серпня близько 8 години ранку в районі хутора Кучерів у Білівському районі. Йдеться, що три безпілотники скинули на територію росії 3 бомби, через що і постраждав прикордонник.

За декілька годин, як інформують російські ЗМІ, безпілотники повернулися в хутір. Два апарати нібито скинули 2 снаряди, внаслідок чого постраждали 4 автомобілі.

Хто причетний до ймовірної "бавовни" у Курські області росії – наразі не відомо.

Вибухи прогриміли і в Бєлгороді

"Бавовна" продовжила турбувати жителів росії і в п'ятницю, 19 серпня. Відразу дві потужні "бавовни" по обіді було чути у Яковлівському районі Бєлгородської області.

Очевидці з місця подій у соціальних мережах повідомляють, що Нікольському від вибухової хвилі труснуло автомобіль.

Наразі немає інформації, що стало причиною "бавовни" в Бєлгородській області. Окрім того, очевидці не публікували відео.

"Бавовна" повернулася у Бєлгород

Ввечері 18 серпня з'явилася інформація, що в Бєлгородську область привезли нову партію "бавовни". Повідомлялося, що у Валуйському міському окрузі палає склад із боєприпасами. Детонація складу БК відбулася в районі села Тимоново.

Жителів сіл Тимоново та Солоті вирішили евакуювати у безпечне місце. Станом на 23:00 18 серпня детонація боєприпасів тривала. На відео, які публікували у соцмережах, можна побачити яскраві спалахи та дим від вильотів снарядів.

Варто зазначити, що саме з Бєлгородської області російські окупанти завдають кривавих ракетних ударів по Харківщині.

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