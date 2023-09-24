У Курську – влучання в будівлю ФСБ: показуємо на карті, як далеко місто від кордону з Україною

Україна за допомогою безпілотника атакувала будівлю спецслужб в Курську, що на заході Росії. Якщо вимірювати дистанцію у повітряному просторі, то це близько 90 кілометрів від кордону.

У неділю, 24 вересня, у день, коли Курськ збирався святкувати День міста, прилетів дрон у будівлю регіонального відділу Федеральної служби безпеки області. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де розташоване управління.

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Атака на Курське управління ФСБ

Зауважимо, що від пропускного пункту Гоптівка у Харківській області до Курська автомобільними шляхами їхати близько 180 кілометрів, якщо обирати найкоротший маршрут.

Якщо вимірювати відстань у повітряному просторі, то вона у два рази менша. Власне, за підрахунками 24 Каналу, від регіонального управління ФСБ в Курську до найближчої точки на українському кордоні близько 90 кілометрів.



Яка відстань від Курського управління ФСБ до українського кордону / Скриншот з Google maps

Зверніть увагу! Федеральна служба безпека Росії є найголовнішою спецслужбою ворога. Вона займається контррозвідувальною, розвідувальною діяльністю та боротьбою зі злочинністю.

Україна неодноразово наголошувала, що це відомство причетне до воєнних злочинів та тероризму проти нашої держави.

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