Атаковано одне з найбільших металургійних підприємств ворога: головне про "вибухову" ніч в Росії

У ніч проти 24 лютого в російському Липецьку прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що атаковано один з найбільших металургійних підприємств Росії – Новолипецький комбінат.

Чи причетна Україна

Джерела 24 Каналу підтвердили, що атаку організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Повітряними Силами. Розповідаємо усе, що відомо про атаку. Ба більше, що вибухи цієї ночі лунали не лише у Липецьку, а і в інших регіонах Росії.

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"Це один із найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс Росії виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна ціль", – розповіло джерело.

Наслідки атаки

Після потужних вибухів на Новолипцькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу заводу. В українських спецслужбах уточнили, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.

Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

Пожежа та дрон на Новолипецькому металургійному комбінаті: відео

В Росії визнали атаку безпілотників

Спершу ибухи підтвердили на підприємстві та місцева влада. За їхніми даними, вибух стався близько 1.40 ночі за місцевим часом. Повідомляли про пожежу площею понад 2 кв. м, яку локалізували. Про постраждалих даних досі не було.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов теж підтвердив пожежу і спершу обережно зазначив, що "за непідтвердженою інформацією причиною займання стало падіння літального апарату". Згодом в міноборони Росії визнали атаку дронів. Кажуть, що дрони збивали майже дві години.

"Протягом минулої ночі з 00.20 до 02.00 припинено чергові спроби київського режиму здійснити "терористичні атаки" із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – ідеться в повідомленні ворожого відомства.

В міноборони країни-агресора заявили, що нібито їх засоби ППО перехопили два безпілотні літальні апарати над Липецькою областю. Щоправда, виникають сумніви щодо правдивості цих слів. Зовсім зворотнє доводять "яскраві" відео заводу у полум'ї, у який безпілотники власне влучили.

Палало гарно: "найсмасніші" відео з місця атаки

На одних роликах чутно добірну лайку, на інших користувачі сльозливо скаржаться.

"Госпаді, што ета, Саааш!",– безпорадно вигукує жінка.

На що Саша незворушно відповідає: "Щось у***ло".

Масштабна пожежа в Липецьку (обережно, нецензурна лексика!): відео

Про масштаб пожежі можна судити з роликів. Зблизька видно ще краще, до того ж помітно, що пожежа не локалізується в одному місці, а охопила весь завод.

Вибух і пожежа на липецькому металургійному заводі: відео

Де розташований комбінат

Комбінат розміщений у російському місті Липецьк за 508 кілометрів від Москви та за сотні кілометрів від України. Наприклад, до прикордонного українського Вовчанська Харківської області від заводу орієнтовно 400 кілометрів.

Де розташований Новолипецький металургійний комбінат: дивіться на карті

Власник комбінату – путінський посіпака

Власником комбінату є наближений до диктатора Путіна російський олігарх Володимир Лісін. Для розуміння, за оцінками Forbes, він входить в трійку найбагатших людей Росії.

У ЗМІ пишуть, що до недавна на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, які займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

! Раніше журналісти "Радіо Свободи" наголошували, що Лісін, який не потрапив під санкції Заходу, під час повномасштабної війни продовжив виконувати держзамовлення для пенітенціарної служби. Також комбінат продовжував постачати копмлектування заводу, який розробляє і випускає радіолокаційні системи управління артилерією Військово-морського флоту країни-агресорки.

Тобто, Лісін є безпосереднім спонсором агресії Росії в Україні й потурав Путіну, допомагаючи в наданні необхідних компонентів для створення зброї.



Лісін Володимир – власник комбінату, що палав, є спонсором російської війни / Фото росЗСІ

Не лише Липецьк, де ще "палало" в Росії

Втім, вибухи вночі проти 24 лютого лунали не лише у Липецьку, а ще у двох областях Росії. На ранок у міністерстві оборони країни-агресорки прозвітували, буцімто, їх ППО завадила "черговій спробі київського режиму здійснити терористичні атаки" по території їхньої країни.

Там заявили про нібито перехопилення безпілотників над територіями Курської та Липецької областей, де зафіксували 3 БпЛА, а також "знищення" одного дрона над територією Тульської області.

Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз повідомив, що на території регіону вночі було нібито знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Це буцімто сталося над Стародубським муніципальним округом.

Крім того, про роботу російської ППО повідомляв і губернатор Курської області Роман Старовойт. Він просив громадян "зберігати спокій".