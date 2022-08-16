У Лисичанську знову "бавовна": Гайдай заявив про ліквідацію ворога на Луганщині

У Лисичанську 16 серпня прогриміли вибухи. Сергій Гайдай повідомив про ліквідацію російських окупантів.

Наразі жодних деталей немає. Невідомо, скільки саме російських окупантів відправилися на "концерт Кобзона".

До теми Замість підготовки до зими, окупанти в Сєвєродонецьку планують зносити деякі будинки, – Гайдай

Навіть не знаю, як анонсувати новину. Луганщина нищить окупантів, чи – у Лисичанську знову "бавовна", а може, – паління вбиває. Далі буде,

– заінтригував голова Луганської ОВА.

До речі, учора, 15 серпня, Гайдай казав, що внаслідок вибухів у Попасній загинули близько сотні вагнерівців-керівників. Серед них були й заступники "кухаря" президента росії владіміра путіна євгєнія прігожина.

Тим часом "бавовну" підвезли у Крим

З самого ранку до тимчасово окупованого Криму підвезли "бавовну". Спершу вибухи пролунали біля Джанкоя – у селі Азовське спалахнув склад з російськими боєприпасами. Ракети, які там зберігалися, почали вибухати й розлітатися в різні сторони. Пошкоджень зазнала й залізниця, яка сполучає півострів з Херсоном.

Цікаво Після вибухів на виїзді з окупованого Криму утворилися величезні черги

До речі, пожежа спалахнула й на трансформаторній підстанції в Джанкої. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що цю станцію росія використовує для того, щоб красти енергію із Запорізької АЕС.

За кілька годин вибухи пролунали на військовому аеродромі росії "Гвардійське" біля Сімферополя. російські пропагандисти заявили, що об'єкт атакували.

Дивіться більше – якої техніки ворог позбувся у Криму 16 серпня: відео