Друга серія вибухів у Лівані: загинули десятки людей, сотні – поранені

У Лівані відбулася друга серія вибухів електронної техніки. Жертвами стали десятки людей, сотні отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану. Нагадаємо, що за попередньою інформацією здетонували приблизно 500 рацій та радіоприймачів членів організації "Хезболла".

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Скільки жертв та постраждалих внаслідок вибухів у Лівані

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок другої серії вибухів у країні, загинули 20 людей, ще 450 – поранено.

Репортер видання у південному передмісті Бейрута став свідком того, як члени "Хезболли" під час серії вибухів поспіхом витягували батареї з рацій, які ще не здетонували, і викидали їх у металеві бочки.

Додамо, що Генштаб Ізраїлю також затвердив план наступу та оборони на півночі від Ізраїлю, де розташований Ліван.

"У нас ще є багато можливостей, які ми ще не активували", – заявив очільник Генштабу.

Нагадаємо, що 17 вересня у Лівані відбулася перша серія вибухів. Тоді в бойовиків "Хезболли" вибухали пейджери, які вони використовували для зв'язку.