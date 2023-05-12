У Луганську після "бавовни" загорівся один із заводів: перед цим там гуляв зять Шойгу

У тимчасово окупованому Луганську спалахнуло машинобудівне підприємство. Згодом стало відомо, що в місті біля цього заводу "гостював" блогер Алєксєй Столяров, який також відомий як зять міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.

У п'ятницю, 12 травня, російські телеграм-канали повідомили, що горить Машинобудівний завод у Луганську. Власне, можна сказати, що зятю Шойгу "дуже пощастило", адже приїхав він у місто якраз-таки під час дивовижного природного явища – цвітіння "бавовни". Про це інформує 24 Канал.

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Ворог звинувачує ЗСУ

Згодом так званий колишній "посол" квазіреспубліки на теренах окупованої Луганщини у Росії Родіон Мірошник підтвердив, що приліт стався у районі підприємства "Поліпак", що розташоване на території колишнього заводу №100.

Блогер Алєксєй Столяров міг бути у Луганську під час обстрілу. Годину тому (близько 18:00, 12 травня – 24 Канал) він виклав відео із центральної площі міста – це місце за кілька кілометрів від точки удару,

– написали ворожі інформаційні помийки.

Також представник псевдоміліції загарбаної росіянами частини Луганщини Андрєй Марчко заявив, що удар був завданий за допомогою сучасних боєприпасів. Посмів звинуватити у цьому інциденті божевільний Збройні Сили нашої держави.

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За попередньою інформацією, ніхто із мирних жителів не постраждав внаслідок цього цвітіння "бавовни".

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