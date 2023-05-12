Інше туди не долітає, – військовий експерт припустив, що могло спричинити "бавовну" в Луганську

У тимчасово окупований Луганськ 12 травня вкотре завітала "бавовна". За попередньою інформацією, влучило в нафтобазу та завод, який слугував ремонтною базою для росіян. Вибухи могли спричинити ракети Storm Shadow.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він наголосив, що наразі нема офіційної інформації, що саме влучило туди.

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"Щось інше туди не долітає. Навряд чи це були наші БпЛА. Було повідомлення міністра оборони Великої Британії, що ці ракети вже передані Україні. Це крилата ракета повітряного базування. Вона може бути пристосована для використання з наших літаків, може бути запущена з бомбардувальника Су-24", – припустив він.

Військовий експерт підкреслив, що можна допустити, що ракети Storm Shadow вже не просто передані для ЗСУ, а використовуються нашими захисниками.

"Бавовна" на території Росії

Олексій Гетьман зазначив, що за всіма правилами війни, які прописані в ООН, Україна як держава, на яку напали, має право та навіть повинна знищувати військові об’єкти, з яких атакують нашу країну. Навіть на території Росії.

Байдуже, де ці об’єкти розташовані. Це не порушує жодних міжнародних правил, не призводитиме до ескалації. Сподіваюсь, що така "бавовна" буде квітнути і далі не тільки на тимчасово окупованих територіях, але всередині Росії,

– сказав він.

Військовий експерт додав, що мовиться про "бавовну" на військових об’єктах, з яких атакують Україну, та військові структури, штаби, де приймають такі рішення.

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