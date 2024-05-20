В Луганську є прильоти по Академії внутрішніх справ, де базувалися російські війська, – ЗМІ
Неспокійним виявився ранок 20 травня для окупантів у тимчасово окупованому Луганську. Повідомляють, що у місті пролунали декілька потужних вибухів
Одразу після вибухів в небо почав підійматися густий стовп диму. ЗМІ повідомляють, що під ударом могла опинитися Академія внутрішніх справ, де базувалися окупанти, передає 24 Канал.
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Вибухи у Луганську
Уранці в Луганську пролунала серія потужних вибухів. На відео, які публікують у мережі, можна побачити, що над містом уже почав підійматися густий стовп диму.
Над Луганськом підіймається стовп диму: дивіться відео
Повідомляють, що вибухи пролунали в районі селища Ювілейне. За попередньою інформацією від ЗМІ, удару було завдано по території Луганської академії внутрішніх справ, де базувалися російські війська.
Вибухи в Луганській області: останні новини
- 13 травня в Ровеньках Луганської області пролунали вибухи. Відомо, що під ударом опинилися нафтобази. В результаті атаки ЗСУ, окупанти втратили значну частину пального.
- Також у цей ж день вибухи пролунали в Сорокіно Луганської області, де під ударом опинився склад БК окупантів.
- Згодом у мережу виклали супутникові знімки з наслідками атаки. Судячи з фото, окупантам тепер знадобиться значний проміжок часу, щоб відновити втрачений боєкомплект.