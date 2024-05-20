В Луганську є прильоти по Академії внутрішніх справ, де базувалися російські війська, – ЗМІ

Неспокійним виявився ранок 20 травня для окупантів у тимчасово окупованому Луганську. Повідомляють, що у місті пролунали декілька потужних вибухів

Одразу після вибухів в небо почав підійматися густий стовп диму. ЗМІ повідомляють, що під ударом могла опинитися Академія внутрішніх справ, де базувалися окупанти, передає 24 Канал.

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Вибухи у Луганську

Уранці в Луганську пролунала серія потужних вибухів. На відео, які публікують у мережі, можна побачити, що над містом уже почав підійматися густий стовп диму.

Над Луганськом підіймається стовп диму: дивіться відео

Повідомляють, що вибухи пролунали в районі селища Ювілейне. За попередньою інформацією від ЗМІ, удару було завдано по території Луганської академії внутрішніх справ, де базувалися російські війська.

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