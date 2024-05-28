Окупанти почали дорікати своїм ЗМІ через атаку на авіаційний завод у Луганську

Вибухи не дають спокійно спати росіянам на окупованих територіях України. Зокрема, було гучно в районі авіаційних об'єктів Луганська. До того загарбники звітували, що запускають роботу на відповідному підприємстві.

Ще ввечері 27 травня ворожі телеграм-пабліки писали, що ніч була тривожною для окупованого Луганська. Про це інформує 24 Канал, розповідаючи, що ж сталося на цих теренах та чому окупанти почали звинувачували власні ЗМІ через атаку.

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Вибухи в окупованому Луганську

Ворожі інформаційні ресурси спершу стверджували, що українська армія застосувала ракети типу ATACMS для завдання ударів. Влучання нібито фіксували ще пізно ввечері 27 травня.

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Згодом з'явилася інформація, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару касетними боєприпасами. Відповідне повідомлення поширив так званий голова квазіреспубліки на окупованій Луганщині Лєонід Пасєчнік.

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Вочевидь, було уражено саме корпус Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів. До початку російської агресії у 2014 році, коли Луганщина була під контролем України, відповідний навчальний заклад було закрито. Власне, у 1997 році.

Крім того, поруч розташований авіаційний ремонтний завод. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор підтверджував, що зазнало пошкоджень училище та відповідне підприємство. За його словами, втрати ворога можуть бути суттєвими.

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За декілька місяців до цього, у березні 2024 року, ворожі телеграм-канали поширювали інформацію про те, що упродовж найближчих місяців Луганський авіаційний ремонтний завод відновить ремонт вертолітних двигунів.

Тепер окупанти кажуть, що, мовляв, даремно інформаційні ресурси акцентували на відповідній інформації. Це, на думку загарбників, врешті-решт призвело до того, що об'єкт опинився під прицілом.

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