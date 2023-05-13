Влучили туди, куди просив президент, в окупантів ґвалт, – Гайдай про "бавовну" в Луганську
Впродовж 12 – 13 травня Луганськ накрила потужна "бавовна". Зараз дуже важливо витримати інформаційну тишу.
Однак колишній голова Луганської ОВА зауважив, що потрапили туди, куди просив наш президент. В окупантів стоїть величезний ґвалт. Про це він повідомив 24 Каналу.
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Поцілили туди, куди треба
Як підкреслив Гайдай, ця "бавовна" чітко показала, що усі російські наративи про "8 років бомбили Донбас" – це все брехня. Люди дуже щиро дивуються вибухам.
А що ж таке? Як це нас бомблять? Шановні або нешановні, за 8 років ви ж звикли. Нас другий рік бомблять, і не дивуємось прильотам. Ми чітко робимо ті речі, які необхідні під час повітряної тривоги,
– наголошує ексголова Луганської ОВА.
До речі, продовжив він, цивільним варто найближчим часом не триматися біля військових об'єктів. "Вони знають, де вони розташовані – і казарми, і склади. Тому що ця "бавовна" буде ходити по Луганську ще не один день", – підсумував Гайдай.
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"Бавовна" у Луганську: останні новини
- У тимчасово окупованому Луганську 12 травня пролунали вибухи. Прилетіло у нафтосховище та базу техніки.
- Військовий аналітик Олексій Гетьман припустив, що вибухи могли спричинити ракети Storm Shadow, які Україні передала Велика Британія. За його словами, щось інше туди не долітає.
- Зранку 13 травня місцеві мешканці також чули звуки вибухів. Влучило в будівлю "Луганської академії внутрішніх справ".