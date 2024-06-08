В Луганську палає воєнний хаб Росії: огляд фронту від Світана

Щоночі росіяни вгадують, куди прилетить цього разу. Але за минулу добу яскраво палало і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях.

Наслідки влучань проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. А також припустив, чим могли бити по Луганську та Криму.

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Вибухи в Луганську

7 червня у Луганську було дуже неспокійно. Місцеві повідомляли про серію вибухів – за різними даними від 7 до 20.

Росіяни в паніці почали писати, що в місто прилетіли HIMARS. Світан зіронізував, що пускові установки точно не прилетять на окуповану територію, а от ракети, які вони випускають – М31 дальністю до 80 кілометрів, туди не дістануть. До тимчасово окупованого Луганська відстань від лінії зіткнення близько 110 кілометрів.

Імовірно, з HIMARS були відстріляні ракети ATACMS, можливо, 100-мильні, можливо, 300-кілометрові. Але, зважаючи на відео ударів, це, найімовірніше, осколково-фугасні ракети М47 або М57,

– зауважив полковник запасу.

Уже вдруге удар прийшовся на місцеве військове училище, яке зараз росіяни перетворили на власний воєнний хаб. Туди колонами прямує воєнна амуніція, особовий склад. Також під прицілом була місцева нафтобаза.

Ворог намагався перехоплювати балістичні ракети, але, певно, не вийшло. Залучили установки С-300, які не здатні в більшості випадків перехоплювати балістику. Випускають ракети, які також влучають по місту.

Ракета не завжди встигає самознищитись у повітрі, намагається слідувати траєкторією ракети, що летить, і фактично, перетворюючись на балістичну, б’є по житлових кварталах.

Свого часу в Луганському вищому військовому авіаційному училищі штурманів були розташовані казарми Харківського університету повітряних сил, аеродром і авіаційний ремонтний завод. Повідомлялося, що цей удар зачепив і аеродром.

"Це не останній удар, ця територія стане черговою Чорнобаївкою, на якій ворог поступово знищуватиметься", – додав Світан.

Дрони атакували Крим

Також 7 червня було гаряче в Криму. Російське міноборони заявило про атаки на об’єкти у районі Стрілецької бухти у Севастополі. Місцеві мешканці показали кадри вибитих ударною хвилею вікон.

Імовірно, там працювали надводні дрони. Поки невідомо, що саме намагалися чи вже уразили безпілотники.

Цікаво, що днями дрони MAGURA V5 знищили російський корабель "Сатурн". Що свідчить про освоєння механізму прориву бонових загороджень росіян біля Чорноморського узбережжя.

Імовірно, триває промацування Севастопольських бухт на подолання бонових загороджень. До того ж повідомляли, що удар був як цілий феєрверк,

– зауважив військовий експерт.

Удар по НПЗ

В ніч проти 8 червня повторно прилетіло у Ростовську область в Новошахтинськ. Ворог заявляв про атаку дронів. Згодом стало відомо, що там горів місцевий нафтопереробний завод. Цей НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії. Повідомляється, що завод зупинили на ремонт, як мінімум, на три тижні.

Новошахтинський НПЗ будуть ударами виводити з ладу повністю. Адже це один з основних заводів в Ростовській області, який забезпечує російську армію, що розташована на окупованій території,

– додав полковник ЗСУ.