У Львові чутно вибухи – на Заході багато "Шахедів"

Ударні дрони ворога залетіли у Львівську область уночі 12 липня. Львів та деякі інші міста регіону чули вибухи.

Про це інформує місцева влада. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, злетіли Міг-31К і стратегічна авіація: де зараз є небезпека

Повітряна атака на Львівську область 12 липня: що відомо?

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 02:33 вночі 12 липня. На цей час "червоними" на мапі тривог вже були майже всі області – через велику кількість ударних дронів ворога у небі України.

Станом на цей час, як писав monitor, переважна більшість БпЛА летіла транзитом через Житомирську та Хмельницьку області до Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей. Про вибухи вже писали з Хмельниччини, також у Луцьку працювала ППО.

За кілька хвилин після 3 ранку Львівська ОВА написала в соцмережах, що у повітряному просторі області є декілька "Шахедів", і ними вже займається ППО. Водночас є значне скупчення безпілотників на межі Львівщини й Тернопільщини.

Про перші вибухи у Львові стало відом о 03:17. На момент публікації атака ворога триває, загроза не минула, тож слід перебувати у захищених місцях – аж до відбою повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.