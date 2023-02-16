Вибухи на Львівщині: окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури

Росіяни у ніч проти 16 лютого завдали ракетного удару по Україні. Під час атаки було відомо про вибухи на Львівщині. Згодом надійшла інформація про влучання по критичній інфраструктурі.

Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа. Полум'я вдалося приборкати. Розповідаємо, що відомо про удар по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

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На Львівщині – приліт

Як зазначив глава Львівської ОВА Максим Козицький, ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в області під час повітряної тривоги. Він зауважив, що постраждалих або жертв внаслідок атаки немає. На місці удару спалахнула пожежа, яку вдалося загасити. Високопосадовець пообіцяв, що детальнішу інформацію надасть згодом.

Зауважимо, що про звуки вибухів моніторингові канали повідомляли о 03:40. Але тоді не було зрозуміло достеменно, чи це була робота ППО, чи приліт. Тож ми вирішили зачекати на офіційну інформацію від місцевої влади.

Оскільки у цей час повідомлялося про запуск ракет типу "Калібр", то можна припустити, що об'єкт на Львівщині атакували однією з них. Правда, цього разу нам залишається дочекатися на офіційну інформацію, яка або підтвердить, або спростує наше міркування.

Сирени пролунали посеред ночі

Зауважимо, що близько 02:36 повітряну тривогу оголосили у низці областей нашої держави. Моніторингові групи повідомляли про атаку з акваторії Азовського, а пізніше – Чорного моря.

Так, близько 03:12 стало відомо про те, що росіяни запустили ракети типу "Калібр". Нагадуємо, що вони можуть дістатися до будь-якого куточка України.

Додамо, що під час повітряної тривоги Максим Козицький попереджав мешканців Львівської області. Їх він попрохав не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.

До слова, у моніторингових каналах пояснили, чому попри активність стратегічної авіації сирени спочатку лунали лише в низці регіонів. Відомо, що для атаки з Азовського моря використали Ту-22м3. Вони оснащуються надзвуковими ракетами X-22, які практично неможливо перехопити. Але дальність польоту цих ракет – 400 кілометрів від точки запуску. Тож дістати вони могли лише до Центральних регіонів, а також Києва.