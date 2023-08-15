Пошкоджений садочок, коледж і будинки: моторошні наслідки ракетного удару по Львову

Російські військові рано-вранці 15 серпня завдали ракетного удару по Львову та області. Унаслідок атаки окупантів є чимало руйнувань і постраждалих.

Росія спрямувала на Львівщину крилаті ракети, з яких одну силам ППО вдалося збити. Ще 6 російських ракет – влучили.

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На Львівщині через ракетний терор 15 постраждалих

Унаслідок ракетної атаки обійшлося без загиблих, однак відомо про 15 постраждалих людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72.

У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували.

Окупанти пошкодили близько 40 будинків.

Пожежа у Львові після ракетного обстрілу: дивіться відео

Які пошкодження у Львові

У Львові зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи.

Будинки у Львові після ракетної атаки: дивіться відео

У Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства.

Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.



Російська ракета прилетіла у двір дитячого садка / Фото з мережі

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу розповів, що на місці влучання ракети на території садочка утворилася вирва діаметром 20 метрів та 9 метрів завглибшки. За його словами, там ще є залишки ракети.

Наслідки ракетного удару по Львову / Фото Андрій Садовий

Крім садочка, за словами Садового, зазнали пошкодження будинки, що поруч. Зокрема, пошкоджено великий будинок на близько 70 помешкань, де вигоріли верхні квартири.

Окупанти пошкодили будинки у Львові / Фото ДСНС

Рятувальники повідомили, що о 10:20 у Львові ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

Пожежа у Львові після ракетного удару росіян: дивіться відео

Які пошкодження у Львівській області

У Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі. Там є люди із легкими травмами.

Пошкодження після удару окупантів по Львівщині: дивіться відео

️У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.

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