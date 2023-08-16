Ракетна атака Росії на Львів: в ОВА розповіли про стан постраждалих
Джерело:Максим Козицький
Росія провела по Україні масову ракетну атаку вранці 15 серпня. Наша ППО збила 16 ворожих цілей, однак деякі російські ракети влучили в міста, зокрема у Львів.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький прокоментував наслідки атаки Росії по Львову. Він поділився подробицями у соцмережах.
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У якому стану перебувають постраждалі
За словами Козицького, 4 з 6 людей, яких госпіталізували 15 серпня, залишаються лікуватися у медзакладах. В одного постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, а в іншого – перелом. Ще у двох людей гіпертонічна криза.
Скільки будинків пошкоджено
Голова Львівської ОВА також розповів про наслідки російського теракту.
У Львові пошкоджені близько 100 будинків. Про потребу у відселенні та забезпеченні тимчасовим житлом заявили 4 сім'ї, а це 12 осіб,
– сказав він.
Козицький також повідомив про ухвалене на засіданні Львівської міської комісії ТЕБ і НС рішення щодо виділення 20 мільйонів гривень. Ці гроші з резервного фонду підуть на ліквідацію наслідків ракетного удару Росії у місті.
Подробиці ракетної атаки на Львів
- У Львівській області працювала наша ППО. Однак 6 крилатим ракетам вдалося долетіти до Львівщини та завдати шкоди. Росія вдарила, зокрема, по двору дитячого садка, через що на його території утворилася велика вирва.
- Також уламки російських ракет пошкодили оселі на Каховській вулиці та Патона, а також гіпермаркет. Окрім цього певні будинки зазнали пошкоджень через вибухову хвилю.
- Росія також обстріляла й область. На щастя, обійшлося без жертв. Загальна кількість постраждалих становить 15 осіб.