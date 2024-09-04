У Львові розконсервують модульне містечко для постраждалих від атаки: в ОВА повідомили деталі

Рятувальники вже завершили аварійно-пошукові роботи. У місті працюють над тим, аби розселити людей, чиї квартири були пошкоджені.

Про це 24 Каналу розповів перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик, зауваживши, що, за останньою інформацією, відомо про 7 загиблих, серед яких 3 дітей. Найменшій дівчинці – 7 років. 53 люди звернулися за медичною допомогою.

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Яка ситуація у Львові

Як наголосив Годик, у місті створили оперативний штаб екстрених служб. Там вони можуть координувати свої дії щодо допомоги потерпілим; розселення; вирішення інших важливих питань тощо.

Вже відомо, що внаслідок удару пошкоджено понад 50 будинків. Зараз в місті працюють над тим, аби розселити людей, чиї квартири були пошкоджені.

Людей будуть розселяти. У Львові розконсервують модульне містечко. Також буде заплановано розселення людей по готелях Львова з подальшою компенсацією. Люди певний час будуть проживати безкоштовно,

– розповів Годик.

Поки рано говорити щодо придатності та непридатності будівель до проживання. Це можна буде визначити лише після експертиз. А вони почнуться тоді, коли будуть завершені аварійно-пошукові роботи.

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