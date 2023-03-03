Інцидент в Мачулищах з А-50: у ГУР розповіли, чи здатна Росія виробляти ще такі літаки
Наприкінці лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі пролунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких, ймовірно, пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Пошкоджений А-50 так і не повернувся на аеродром в Мачулищах
Росія не має змоги виробляти радіолокаційні літаки А-50
"Там є різні модифікації. Всього близько 10 різних модифікацій подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти", – сказав він.
За його словами, виробляти літаки подібні до А-50 з подібними завданнями, станом на сьогодні, "здеградована промисловість Росії не здатна".
Також Юсов нагадав, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкцій.
Що відомо про вибухи на аеродромі "Мачулищі"
- Зранку 26 лютого на аеродромі "Мачулищі", що розташований за 12 кілометрів від Мінська, прогриміло два вибухи. У результаті був пошкоджений один військово-транспортний літак Росії ДРЛС А-5.
- Активісти повідомили, що відповідальність за інцидент на себе взяли білоруські партизани.
- До вибухів на аеродромі в селищі Мачулищі причетні два безпілотники виробництва компанії DJI, переобладнані в дрони-камкадзе "кустарним" способом. Саме вони спричинили пошкодження військового літального апарату Росії ДРЛС А-50.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Для України заявив, що для України це гарна новина. Цей літак ворога постійно супроводжує атаки окупантів крилатими ракетами.
- Російський розвідувальний літак А-50, який був атакований дроном, після зльоту так і не повернувся назад на аеродром "Мачулищі". Водночас білоруські пропагандисти стверджують, що літак буцімто супроводжував борт Олександра Лукашенка.